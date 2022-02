La mayoría de Europa ya no obliga a llevar mascarilla en exteriores y otras noticias que debes conocer

Sánchez, a contracorriente: la mayoría de países europeos ya no obligan a llevar mascarilla en exteriores





Este martes, el Gobierno ha conseguido sacar adelante en el Congreso la convalidación del Real Decreto-Ley en el que se recoge la obligatoriedad del uso de la mascarilla en exteriores. Con 162 votos a favor, 153 en contra y 28 abstenciones, el Ejecutivo ha logrado dar continuidad a la norma que fue aprobada el pasado 23 de diciembre en el Consejo de Ministros, debido al gran incremento de casos durante la sexta ola de la pandemia de covid-19.





El anuncio de Más País-Equo y Compromís de apoyar en el Congreso la reforma laboral acerca al Gobierno a una mayoría suficiente para sacar adelante la votación del decreto ley sin depender del PNV y de los independentistas de Esquerra Republicana y EH-Bildu. Además, el 'sí' de estos tres diputados facilita el objetivo del Gobierno de rechazar la tramitación del decreto como proyecto de ley, cerrando la puerta a cualquier posibilidad de cambiar el acuerdo alcanzado con los sindicatos CCOO y UGT y la patronal CEOE.





Don Juan Carlos I

Don Juan Carlos dijo, después de su encuentro con Carlos Herrera, que está deseando poder regresar a España cuando se den las circunstancias para no perjudicar a la monarquía. Un anuncio que no ha pasado desapercibido y que rápidamente ha sido objeto de debate y discusión, tanto en los medios como en la clase política. En cuanto a los partidos políticos, ¿cómo lo ven? Es un tema y una pregunta que la Cadena COPE ha trasladado hoy al Congreso de los Diputados y sus diferentes partidos. Hay de todo un poco entre los grupos parlamentarios, es un asunto recurrente.





Juan García-Gallardo, un joven abogado burgalés con una trayectoria política aún por erigir, es el candidato de Vox a las elecciones de Castilla y León del próximo 13 de febrero. El objetivo de su formación: “Presentar una alternativa patriótica y social”. Ahora, una vez superada esta primera marejada de su incipiente carrera como político, Juan García-Gallardo ha atendido a COPE para profundizar en algunas de sus propuestas como candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León.





El negacionismo y los movimientos antivacunas están siendo el foco de atención de parte de Europa. Desde este 1 de de febrero, Austria ha hecho que la vacunación sea obligatoria. Por otro lado en Italia, donde más de seis millones de personas no creen que exista el virus, ya se multa a los mayores de 50 años que no se hayan vacunado y no podrán acceder a las tiendas ni los comercios, tan solo a los esenciales como supermercados o farmacias.