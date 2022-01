La mayoría del PSOE rechaza reformular su propia ley antiokupación para derivarla al Congreso y no a Moncloa

Cs acusa a socialistas de confiar en "un Gobierno nacido en una casa okupa" y PSOE defiende sus tiempos: "Hoy Page se reúne con Fernández"

La mayoría socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha ha rechazado reformular su propia ley antiokupación a petición de Ciudadanos para cambiar la estrategia y dejarla 13 meses después de su aprobación inicial en manos del Congreso de los Diputados y no del Ejecutivo central.

Era el Grupo Parlamentario Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha quien planteaba para su debate y aprobación un texto legislativo para combatir el problema de la okupación en la región, el mismo texto legislativo que vio luz verde en diciembre de 2020 a iniciativa del PSOE, un texto que ahora plantea que llegue a la mesa del Congreso de los Diputados y no del Ejecutivo central como paso previo a que siga su camino parlamentario.

Una ley ahora reformulada para corregir la "inocencia" que a juicio de Cs demostró hace 13 meses al optar por la primera de las vías, la cual pasaba por confiar en un Gobierno que, al contar con Unidas Podemos en su seno, es un Ejecutivo que "nació en una casa okupa" y que, por lo tanto, va a dar portazo al trámite de la ley.

El diputado de Cs ponente de la nueva ley David Muñoz Zapata ha expuesto desde la tribuna de oradores la necesidad de que "impere la ley" ante esta problemática, poniendo en valor que "la supremacía del Estado como único árbitro" ahora está fallando ante esta problemática.

Para Muñoz Zapata, cuando los parlamentos "pierden eficacia" como ha ocurrido con la tramitación de esta ley ya aprobada, son "los populismos" los que acaban ganando.

Ha recordado que este texto legislativo, idéntico, fue elevado por el PSOE hace un año para su posterior aprobación, pero en la modalidad que preveía elevar la ley a la mesa de Moncloa para su tramitación, y no al Congreso de los Diputados.

Una ley aprobada en las Cortes regionales que fue "una buena ley", conseguía que los okupas "no siguieran campando a sus anchas", pero una norma que se planteó como "una carrera" entre socialistas y 'populares'.

"Ustedes se empeñaron en mandar esta ley a la mesa de un Gobierno que gobierna con un partido que nació en una casa okupa", ha lamentado Muñoz Zapata para justificar que ahora Ciudadanos venga a "corregir" esta tramitación de cara a que sea ahora el Parlamento quien se haga cargo de dar luz verde o no a la legislación.

Lo que pretende Cs es "corregir la inocencia" de la antigua ley para que se eleve al Congreso y "no volver a fiarse de Pedro Sánchez", ya que ahora, si la ley llega a la Cámara Baja, en 30 días tendrá que haber respuesta y se podría poner en marcha su proceso final.

Si ahora el PSOE "vota en contra" de esta norma, estará "agachando la cabeza ante Pedro Sánchez y dando la espalda a la ciudadanía".

PP ATACA AL GOBIERNO

María Roldán ha sido la encargada de fijar posición por parte del Grupo Parlamentario Popular, lamentando igual que su antecesor en el uso de la palabra que el PSOE ahora anuncie su intención de votar en contra de la ley.

Esto demuestra "cuál es el verdadero Page, el que no está, el que ha sido incapaz de liderar una respuesta contra la okupación ilegal", ha asegurado.

Así, ha indicado que fue el PP de la región "quien puso en la agenda" las soluciones para atajar esta problemática, ya que fue el primer partido que planteó una proposición no de ley para su debate y que fue el germen del texto legislativo posterior.

Si el Gobierno de España "hubiera querido afrontar" esta propuesta se podría haber dado luz verde al texto aprobado en Castilla-La Mancha, para así conseguir mejorar la situación de "muchos municipios de la región".

La ley ahora "hay que cambiarla" ya que ocupar una vivienda "sale muy barato". En su opinión, los gobiernos de España y Castilla-La Mancha no quieren que esta normativa cristalice.

"Hay una alarma social en toda la región. Hablen con los alcaldes para que les cuenten el drama que viven en sus municipios", ha pedido al Ejecutivo autonómico.

PSOE PIDE "MEDIR LOS TIEMPOS"

La socialista Marisa Sánchez ha dado continuidad al debate para dejar claro que el Gobierno de la región "está en conversaciones con el Gobierno de España para ver cómo afronta" el problema de la okupación, un diálogo que se mantiene con el resto de comunidades autónomas.

Entiende la socialista que los tiempos "son importantes", e incluso al mismo tiempo que se debate este extremo en las Cortes está habiendo una reunión del presidente regional, Emiliano García-Page, con la ministra de Fomento, Raquel Sánchez, donde se abordará esta situación.

Por tanto, "no es el momento" de volver a traer este debate a las Cortes. "Nosotros no nos escondemos. Si vemos que el tema sigue sin avances o que no prospera, no lo duden, cogeremos el testigo y seremos los primeros en tomar las riendas y pedir al Congreso que debate sobre este asunto".

Para la parlamentaria socialista, lo que hace la oposición es "jugar al regate corto", algo que "es una pena" e incluso "da lástima".