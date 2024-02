Mayoral valora el "compromiso" del Gobierno con la autovía A-81 para hacerla por tramos

El diputado en el Congreso por el PSOE de Córdoba Alberto Mayoral ha valorado el "compromiso" del Gobierno de España con el impulso de la autovía A-81 por tramos y el aumento de la potencia eléctrica en el Guadiato, unas reivindicaciones "históricas" de los municipios del norte de la provincia que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha asumido" para "contribuir al desarrollo económico y empresarial" de la comarca, así como a la "fijación de la población al territorio".

En una atención a medios junto al alcalde de Peñarroya-Pueblonuevo, Víctor Pedregosa, Mayoral ha reivindicado el compromiso por parte del Gobierno de España que se tradujo en la visita de la vicepresidenta Teresa Ribera a la zona para esa mejora y aumento de la potencia eléctrica, tal como ha recordado el PSOE cordobés en una nota de prensa.

Por su parte, Mayoral ha señalado que "la presencia de la vicepresidenta en el Guadiato no fue fruto de la casualidad, ya que el compromiso con el aumento de la potencia eléctrica es fruto del trabajo que se ha hecho no sólo en la localidad por parte del Ayuntamiento y de su alcalde, sino también por parte de otros alcaldes de la comarca del Guadiato".

Además, el socialista ha reprochado las "críticas infundadas" difundidas por el PP sobre que "se descarta que vaya a haber autovía A-81" y ha incidido en que "el ministro Óscar Puente fue muy claro al afirmar que el Gobierno tiene en consideración el proyecto de conversión de la N-432 en autovía por tramos".

"Lo que el PP no dice es que fue en la época de Rajoy cuando se dejó caducar el proyecto, ya no de autovía, sino de mejora y de arreglo de la vía, por lo que se abandonó el Guadiato totalmente"."Frente a ello, ¿qué hace el Ministerio? "ste domingo está hablando de autovía, eso sí, por tramos, y se le está exigiendo al PP que no tenga la desvergüenza de decirnos que ya es hora de que haya autovía, ya que cuando ellos gobernaron paralizaron todo el procedimiento administrativo y dejaron caducar los informes", ha relatado Mayoral.

El diputado y el alcalde de Peñarroya han destacado la inversión de casi tres millones de euros por parte del Gobierno en el municipio tanto con el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios como con los fondos de Transición Justa, que suponen "un impulso para el empleo y las prestaciones ciudadanas, entre ellas el centro sociosanitario", han señalado.

Asimismo, Mayoral y Pedregosa han cifrado en casi 50 millones de euros los fondos que destina el Gobierno a Peñarroya-Pueblonuevo para el pago de las pensiones a los 2.600 mayores que desde principios de año han visto revalorizada su pensión con el incremento del 3,8%. "Eso ha sido gracias a los votos del PSOE en el Congreso de los Diputados, porque cabe recordar que los diputados del PP han votado en contra de esa revalorización que ahora los 2.600 pensionistas de Peñarroya pueden disfrutar", ha concluido Mayoral.