La mayor residencia para artistas de vanguardia de Europa cierra 2023 con más de 140 autores acogidos

La Residencia de Etopia Centro de Arte y Tecnología de Zaragoza cierra el año convertida en el principal destino europeo para artistas experimentales y de vanguardia con proyectos en desarrollo. Este espacio único en España ha despedido su programa de residencias de 2023 tras acoger a más de 140 artistas e investigadores, poniendo el punto y final con la llegada a su Laboratorio de Sonido de la reconocida DJ brasileña Slim Soledad y de la compositora franco-argelina ãssia ghendirm.

Estos músicos han sido los primeros beneficiados del nuevo programa 'FUEGO', la última residencia artística lanzada por Etopia que se ha sumado a sus otros programas activos y que han dado lugar a la creación de 55 proyectos artísticos y científicos sólo en el último año.

La estancia de este programa ha buscado experimentar con el poder transformador del sonido manteniendo diálogos con el pasado, el presente y el futuro, un enfoque con el que ambos compositores han trabajado para dar forma a sus primeros discos, así como para impartir talleres dirigidos a otros creadores.

Además, el periodo de residencia de estos artistas ha concluido con un exclusivo concierto en las instalaciones del centro, que ha adelantado algunas de las nuevas composiciones y experiencias sonoras desarrolladas por Slim Soledad y ãssia ghendirm.

EXPERIMENTACIÓN Y ESTUDIO PARA EXPANDIR HORIZONTES MUSICALES

Slim Soledad, artista brasileña afincada en París, ha desarrollado su beca en el programa 'FUEGO' tras destacar en la escena de la música electrónica europea gracias a sus actuaciones, que mezclan los ritmos propios de su orígenes brasileños y afroamericanos con el underground europeo, la vogue y la danza contemporánea.

Su paso por Etopia se ha centrado en la búsqueda de nuevos horizontes crear su primer disco de estudio a partir de su proyecto Moving in the Mess, que explora los sonidos inesperados para romper con las normas convencionales de la música electrónica.

Por su parte, la compositora franco-argelina assia ghendir ha dado continuidad a su trabajo de investigación en Etopia mediante la "exploración de los paralelismo entre los movimientos geológicos y los movimientos somáticos, a través de vocalizaciones ancestrales y prácticas rituales".

Este estudio, que ya ha dado como fruto algunas canciones, ha evolucionado hacia la composición de su primer disco a través del proyecto A Metasomatic Study.

El trabajo de ambas artistas en el marco del programa 'FUEGO' supone un fin de ciclo que volverá a dar paso a una nueva nómina de autores e investigadores en 2024, gracias a las nuevas convocatorias de Etopia y a la apertura de solicitudes para el uso autónomo de sus espacios y equipamientos. Una iniciativa que ha convertido a Zaragoza en uno de los pocos lugares de Europa donde nuevos talentos internacionales en el ámbitos de las vanguardias y la investigación científica pueden encontrar apoyo para desarrollar proyectos trasgresores.

ZARAGOZA, PUNTO DE ENCUENTRO EUROPEO PARA LOS ARTISTAS

Etopia, creada por el Ayuntamiento de Zaragoza, se ha consolidado desde sus inicios como la mayor de Europa, acogiendo en 2023 a más de 620 creadores, investigadores y emprendedores.

Destinada principalmente a alojar a artistas de vanguardia, el complejo cuenta con un total de 36 habitaciones a las que se suman espacios ideados para la creación y exposición multidisciplinar, como el Laboratorio de Sonido, o el Laboratorio de Nuevos Medios.

Los programas de residencias de Etopia aprovechan la integración de la institución en el circuito internacional de centros de arte, impulsando así la atracción de artistas de todo el mundo que se desplazan hasta sus instalaciones de Zaragoza para trabajar e investigar en disciplinas tan diversas como la música urbana y experimental, los nuevos medios y la creación tecnocientífica gracias a las becas concedidas por el centro para facilitar la formación de artistas y el desarrollo de sus proyectos.

En sus diez años de vida, Etopia ha conseguido a través de estos programas dar voz a formas de arte que venían contando con menor visibilidad por parte de otras entidades.

Entre las iniciativas que han conseguido dar este impulso a los creadores se encuentra la Residencia de Autor, surgida en 2018 para impulsar la creación y producción transdisciplinar artística sin fronteras estilísticas o de género, la Residencia Hedy Lamarr, dirigida a mujeres que trabajan en nuevos medios, donde la artista italiana Marzia Matarese desarrolló en 2022 su impactante obra "Dreaming about mushrooms, dreaming about me sleeping between their gills", o las Residencias Artísticas Interdisciplinares, en la que la reconocida artista musical franco-iraní Lafawndah creó su álbum "Snug Harbour".

CAT-Etopia es un centro internacional de cultura contemporánea, taller para creadores y tecnólogos, espacio de formación especializado en la intersección entre arte y tecnología, laboratorio de ideas para la ciudad digital e incubadora de empresas.

Impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza, en sus casi 10 años de trayectoria el centro se ha convertido en un lugar donde toda persona curiosa es bienvenida a acudir, reflexionar y disfrutar a través de una mirada crítica sobre el arte y la tecnología. Es un espacio único, donde el conocimiento se comparte y el aprendizaje es continuo.

Etopia colabora con otras instituciones como la Fundación Zaragoza Ciudad Conocimiento (FZC), con el fin de dotar a este espacio de contenidos disruptivos relacionados con el arte, la tecnología, la ciencia y el emprendimiento empresarial.