May insiste en una prórroga corta que permita salvar el acuerdo del Brexit y dejar la UE antes de las europeas

La primera ministra británica, Theresa May, ha insistido este miércoles en que espera de la Unión Europea una prórroga corta que le dé margen para negociar con los laboristas una solución que permita aprobar el acuerdo de divorcio a tiempo para dejar el bloque el 22 de mayo, es decir, un día antes de las elecciones al Parlamento europeo.

"Yo he pedido una prórroga hasta el 30 de junio, pero lo importante es que cualquier prórroga nos permita marcharnos cuando ratifiquemos el acuerdo de retirada, de modo que podríamos marcharnos el 22 de mayo y empezar a construir un futuro más brillante", ha asegurado May en declaraciones a la prensa en Bruselas, a su llegada a la cumbre extraordinaria de líderes de la UE.

La 'premier' ha dicho ser consciente de que hay "muchas personas frustradas por el simple hecho de que se celebre esta cumbre", porque Reino Unido debería de haber dejado la Unión Europea hace semanas, pero ha hecho responsable de ello al Parlamento británico por ser "incapaz" de ratificar el acuerdo de divorcio negociado durante dos años entre Bruselas y Londres.

May inició la semana pasada un diálogo con el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, para tratar de consensuar una fórmula que sume la mayoría parlamentaria suficiente para que sea aprobado el Tratado de Retirada que fija las reglas para un divorcio "ordenado y sin problemas".

A pesar de que los jefes de Estado y de Gobierno europeos esperaban escuchar de May este miércoles detalles sobre el acuerdo entre conservadores y laboristas, lo cierto es que las conversaciones entre May y Corbyn, que la británica ha descrito como "serias y constructivas", no han dado frutos aún y seguirán el jueves, un día después de la cumbre.

Formalmente, May ha pedido a los Veintisiete retrasar el Brexit hasta el 30 de junio y se ha declarado dispuesta a organizar las elecciones europeas si para la fecha de su celebración Reino Unido sigue siendo un Estado miembro.

Sin embargo, los líderes de la UE a 27, que ya rechazaron en marzo esta fecha para una primera prórroga, dudan de que May sea capaz de lograr un acuerdo en tan poco tiempo y exploran plazos más largos para retrasar entre seis meses y un año la desconexión.

La propuesta que presentarán los líderes a May incluirá condiciones muy estrictas para tratar de evitar que Reino Unido bloquee el funcionamiento de la UE mientras siga siendo parte del club --aunque no hay base legal para limitar la acción de un Estado miembro--, pero prevén que el Brexit pueda producirse antes si es con la aprobación del acuerdo de salida.

"Lo importante es que podamos marcharnos de la UE en el momento en el que ratifiquemos el Acuerdo de Retirada. Eso nos permitiría marcharnos el 22 de mayo", ha insistido May.