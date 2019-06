May denuncia en persona ante Putin que Rusia está detrás el ataque de Salisbury

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha asegurado en persona al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que cuenta con "pruebas irrefutables" de que Moscú está detrás del ataque con agente nervioso que costó la vida a una ciudadana británica en julio del año pasado y le ha instado a que lleve a los responsables ante la justicia.

En el marco de la cumbre del G-20 que se celebra en Osaka (Japón), May también le trasladó que "el uso de un agente nervioso en las calles de Salisbury formó parte de un patrón más amplio de comportamiento inaceptable y supuso un acto verdaderamente despreciable que desembocó en la muerte de una ciudadana británica, Dawn Sturgess", ha asegurado una portavoz de la primera ministra al diario 'The Guardian'.

May ha avisado a Putin de que "esta clase de comportamiento no puede volver a repetirse" y que, en el marco de las deterioradas relaciones entre ambos países, "jamás se normalizarán los lazos bilaterales hasta que Rusia no ponga punto y final a esta actitud irresponsable y desestabilizadora que amenaza a Reino Unido y sus aliados".

Las relaciones entre ambos países se encuentran bajo mínimos desde el incidente de Salisbury, un ataque con el agente químico Novichok contra el exespía Sergei Skripal y su hija, Yulia, perpetrado supuestamente por dos hombres identificados por Reino Unido como Alexander Petrov y Ruslan Boshirov, que a su vez han negado toda responsabilidad.

Sturgess falleció el pasado 8 de julio tras entrar en contacto de manera accidental con el agente nervioso.