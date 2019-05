May anuncia que dimitirá como líder conservadora el 10 de junio

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha confirmado este viernes que dimitirá como líder del Partido Conservador el próximo 10 de junio, tras lo cual se abrirá un proceso para elegir a su sucesor durante el cual seguirá como jefa del Gobierno.

"Seguiré como primera ministra hasta que se elija un nuevo líder", ha anunciado May en un discurso ante Downing Street con el que ha puesto fin a las especulaciones de las últimas horas.

La 'premier' ha lamentado no haber logrado el consenso necesario en el Parlamento para sacar adelante el acuerdo del Brexit, aunque ha defendido que creía que su forma de actuar era la "adecuada". "Lamentablamente no lo he conseguido", ha declarado.