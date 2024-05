Matute recuerda que la Enfermería no es "categoría deficitaria" en Madrid y hay bolsa para contratar

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha subrayado este lunes que la Enfermería no es una categoría deficitaria en la región y ha recalcado que hay profesionales de esta categoría en la bolsa de empleo al que poder contratar.

"Son unos profesionales absolutamente valiosos y necesarios pero en este caso en la bolsa de Enfermería sí que hay enfermeras tanto en Atención Primaria como en Hospitalaria" a las que poder contratar, ha indicado en declaraciones a los medios en el Hospital La Paz.

Así lo ha indicado en referencia a las quejas por la falta de profesionales de Enfermería en algunos centros de la Comunidad y, que, según la consejera, genera "un poco de alarma" cuando la situación de estos profesionales es diferente a la de los médicos de Familia, que en este caso sí tienen la condición de categoría deficitaria.

En este sentido, ha recalcado que la Enfermería "ahora no son personal deficitario en Atención Primaria" y ha recordado que la bolsa de empleo tiene profesionales a las que contratar. "Lo cual no quiere decir que no vayamos a luchar por ellas y que vayamos a poner las mejores condiciones que tenemos que poner para retener ese talento", ha indicado. "Lo que nos interesa es poner en valor a todo ese personal y retenerlo", ha insistido.