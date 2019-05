Mato pide trabajar hasta el final por el voto porque están "solos defendiendo los intereses de la mayoría social"

El candidato de Madrid en Pie Municipalista al Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha pedido este viernes, en el cierre de campaña, trabajar hasta el último momento para conseguir el voto porque se han quedado "solos en la defensa de los intereses de la mayoría social".

Durante su último mitin en esta campaña, celebrado en la plaza de los Chorros de Carabanchel, Sánchez Mato ha señalado que "la historia está por escribirse" y eso depende de ellos mismos. "Vamos a currar en estos días hasta el último segundo, hasta que se cierren los colegios, trabajar cada voto y no por causalidad ni por egoísmo, es que nos han dejado solos defendiendo los intereses de la mayoría social de la ciudad", ha exclamado.

Tras admitir que ya le gustaría que esto no fuera así, Sánchez Mato dice que se ha podido ver esto en el desarrollo de la campaña "cuando a la hora de los planteamientos programáticos se han quedado solos para la recuperación de los servicios públicos" como la limpieza. "Nadie defiende desgraciadamente más que nosotros que los servicios públicos se tienen que realizar por parte del Ayuntamiento, no por capricho, es que hemos visto cómo nos están robando en cada contrato", ha añadido.

También ha contado la anécdota, difícil de olvidar, ha dicho, que vivió el 6 de diciembre de 2017, cuando, coincidiendo con que era festivo en Madrid viajó con dos compañeros, Miguel Urbán y Marina Albiol, a Bruselas para tener una reunión con altos representantes de la Comisión Europea del área económica.

Fueron, ha explicado, a defender la posición del Ayuntamiento sobre el techo de gasto y para explicar que su interpretación de la ley tenía que basarse en defender a la mayoría social. "Nos dijeron que teníamos razón pero con la boca pequeña porque llamaron por teléfono a (Cristóbal) Montoro diciendo que había llegado un tío muy pesado y a la vuelta nos estaban esperando con la guillotina", ha manifestado.

Tras asegurar que van a estar "peleando" con puestos o no en el Ayuntamiento y en la Asamblea, ha defendido sus principios. "No los alquilamos ni los vendemos al servicio de esa gente que no se presenta a las elecciones", ha apuntado.

Además, ha reivindicado los partidos políticos, cuando "la gente se une para pelear" frente a quienes "piensan que esto es cosa" de que se les vote y la gente se olvide "hasta dentro de cuatro años". "No es así, la gente normal no entendemos la política así, si llegamos a cargos públicos tenemos que estar sometidos al escrutinio de la calle y que la gente fiscalice nuestras medidas", ha considerado.

Para terminar, ha añadido que tienen la "obligación" de ser "responsables" con lo que se acuerda programáticamente. "No son sugerencias ni indicaciones, es ley", ha indicado, para asegurar que cuando dicen que van a incrementar el parque público con 50.000 viviendas es una "realidad" que van a llevar.