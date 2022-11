MásJaén.-Reyes resalta la "apuesta decidida" del sector oleícola por el aceite temprano como "sinónimo de calidad"

La novena edición de la Fiesta Anual del Primer Aceite de la provincia de Jaén se ha inaugurado este sábado en Jaén con un acto institucional donde el presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, ha resaltado el crecimiento de este evento organizado por la Administración provincial con la colaboración de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jaén, que ha pasado de contar con una veintena de almazaras en su primera edición, a acercarse a las 90 cooperativas y almazaras presentes este año. Asimismo, ha destacado la "apuesta decidida" del sector por el aceite temprano "como sinónimo de calidad".

"Aquí celebrábamos el final de la campaña y teníamos el argumento perfecto para hacerlo con el inicio, la apuesta de nuestros agricultores por el aceite temprano, fruto de esa aceituna recogida en el mes de octubre. Decidimos apostar por la calidad y ponerla en valor, y se ha demostrado que esa apuesta por el aceite temprano no fue una moda pasajera, ha venido para quedarse y es una oportunidad para el aceite de Jaén, especialmente para los olivares menos productivos", ha explicado a través de un comunicado.

En este acto inaugural, en el que junto a Reyes han tomado parte el alcalde de Jaén, Julio Millán; la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García; diputados y diputadas provinciales, y miembros de la corporación municipal; también han participado la pregonera de esta fiesta, la periodista Àngels Barceló, y Abdellatif Ghedira, director ejecutivo del Consejo Oleícola Internacional, organismo elegido como embajador del AOVE.

El presidente de la Diputación ha destacado que esta Fiesta del Primer Aceite de Jaén "convierte a nuestra tierra en foco de atención nacional y en el centro neurálgico de la milenaria Cultura del Olivar, y también pretende ser un homenaje a nuestros agricultores y agricultora, además, en un año complicado, en el que la campaña va a ser sustancialmente menor con sus consecuencias en los ingresos para los agricultores y en el empleo de los trabajadores eventuales del campo".

"Esta fiesta también nos permite reivindicar nuestra posición de liderazgo en el sector. No hay que olvidar que la provincia de Jaén es referente mundial cuando se habla de aceite de oliva porque no solo es la mayor productora, sino que también es la que produce los mejores aceites, los de mayor calidad", ha reivindicado Francisco Reyes que también ha manifestado que "nos sentimos orgullosos de este producto que marca nuestra manera de ser y por colaborar en la salud del resto de ciudadanos y ciudadanas de nuestro planeta, porque el aceite de oliva virgen extra es sinónimo de salud, como así demuestran estudios como el Predimed".

Por último, Reyes se ha referido a la pregonera y al embajador de esta edición, Àngels Barceló, y el Consejo Oleícola Internacional, respectivamente. "Àngels Barceló es una de las periodistas más importantes de nuestro país, una profesional reconocida y enamorada de nuestro oro líquido, mientras que el Consejo Oleícola Internacional viene realizando una gran labor por la calidad y por situar al aceite de oliva en el lugar que merece".

Por su parte, el alcalde de Jaén, Julio Millán, ha agradecido a la Diputación que esta fiesta recale por segunda vez en la capital de la provincia y ha señalado que "engarza con la cultura, tradición e innovación del aceite de oliva en nuestra provincia, un inicio de la recogida de la aceituna que es motivo de alegría por la riqueza que supone". Además, Millán ha recordado la apuesta de Jaén para convertirse en Ciudad Creativa de la Unesco "candidatura que pone en valor nuestra gastronomía donde no puede faltar el aceite de oliva".

Por su parte, la pregonera de la Fiesta del Primer Aceite de Jaén, Àngels Barceló, ha reconocido "la responsabilidad de ser la pregonera de una fiesta que tiene el arraigo y el valor importante para esta tierra". La directora del programa Hoy por Hoy de la Cadena SER ha comentado que esta designación "me ha servido para hacer un trabajo de introspección para ver cuál había sido el papel del aceite de oliva en mi vida y he descubierto que no entiendo mi vida sin su presencia, en la mesa de la cocina de mi madre, de mi abuela y en la mía". Por último, Àngels Barceló ha indicado que esta fiesta es "una oportunidad para poner en valor un producto que lamentablemente le cuesta más llegar a la gente joven porque les cuesta más cocinar y vivir el producto de la tierra".

El acto institucional de este evento ha estado precedido por una desayuno en el que han sido protagonistas los Aoves tempranos que participan en este evento y en el que han tomado parte las autoridades presentes, así como la pregonera y el embajador de esta fiesta, quienes posteriormente han procedido a la apertura de la feria de los aceites, en la que el público ha tenido la oportunidad de degustar las cerca de 90 marcas de virgen extra temprano presentes en esta edición.

Durante el fin de semana, las calles Roldán y Marín y Bernabé Soriano, y la Plaza de la Constitución acogerán el grueso de las actividades programadas en el marco de esta fiesta, con propuestas pensadas para todos los públicos.

Así, además de la feria de los primeros aceites, los visitantes pueden conocer y comprar productos artesanales y cosméticos elaborados con aceite de oliva o madera de olivo, realizar visitas guiadas por la ciudad o rutas senderistas, participar en catas ofrecidas por las denominaciones de origen y la IGP 'Aceite de Jaén', disfrutar de danzas y bailes del olivar o presenciar demostraciones de cocina en vivo con su posterior degustación, entre otras iniciativas. Además, para los más pequeños se han programado cuentacuentos las dos jornadas y se ha habilitado una ludoteca infantil en el edificio Jaén, Paraíso Interior.