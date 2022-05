MásJaén.- La novena edición de Música en Segura arranca este mes de mayo con una quincena de conciertos

La novena edición de Música en Segura arrancará este mes de mayo, del 25 al 29, con una quincena de conciertos en la que será la primera etapa de un festival que en este 2022 se celebrará en tres periodos distintos a lo largo del año.

El diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, ha participado en la presentación de "uno de los hitos más singulares y más prodigiosos que se han generado culturalmente en el mundo rural, no solo en la provincia de Jaén, sino a nivel nacional", al tiempo que ha puesto de relieve la capacidad para atraer a un buen número de visitantes extranjeros.

"Presentamos la mayor programación musical de la España rural, y eso nos hace diferentes, singulares y responsables de que ciudadanos y ciudadanas de un municipio como Segura de la Sierra, uno de los más bonitos de España, puedan disfrutarla, así como los muchos visitantes que acuden a esta cita para vivir una experiencia musical auténtica y verdadera", ha insistido el diputado de Promoción y Turismo, que también se ha referido al lema de esta cita, 'Transformar para conservar'.

El responsable de Turismo de la Diputación de Jaén también ha puesto el acento en "los grandes artistas y grupos que van a ofrecernos una experiencia en la que vamos a conocer el patrimonio natural e histórico de un entorno único de manera distinta". Enclaves como la Cueva del Agua, el Castillo de Segura, la Iglesia de los Jesuitas, la Cooperativa de Orcera, la aldea de La Hueta, o Moralejos son algunos de los elegidos para la celebración de los conciertos.

El director de Música en Segura, Daniel Broncano, ha detallado las actuaciones de este primer periodo, que comenzarán el 25 de mayo con el 'Recital 2.0' de Pablo Martín Caminero y Daniel García, en la Iglesia de los Jesuitas.

También conforman la programación de la excursión musical de Abraham Cupeiro, en la Ruta de la Cueva del Agua; y los conciertos del Ensemble Ouranos, en el Castillo de Segura; 'There Is Always Madness', de Moisés P. Sánchez Quintet, en la Iglesia de los Jesuitas; 'En Alas del Espíritu', de José Hernández Pastor, también en la Iglesia de los Jesuitas; 'Memorial de mis bodas de plata con el flamenco' de Niño de Elche, en la Cooperativa de Orcera.

El resto de actuaciones se corresponden con 'Héroes o Bestias' de Belenish Moreno y Óscar Escudero, también en la cooperativa; 'Concierto del Amanecer & Desayuno', con José Antonio Domené, en La Hueta; Pablo Barragán y Camerata Penedès, en la Iglesia de los Jesuitas; 'Viaje al Parnaso', de la Orquesta Barroca de Sevilla, en la Cooperativa de Orcera; María de la Flor, en Moralejos; 'Pregones de Mercado' de Excmo. Ayto, en Moralejos; Camerata Penedès, en la Iglesia de los Jesuitas; 'Alquimva Musicae', en los Baños Árabes; y 'Meditaciones en el sonido'.

"Nuestra vocación desde 2014 es favorecer el desarrollo económico de la comarca a través de la música, con todas las personas que vienen desde la provincia, del resto de España y del extranjero, y facilitar el acceso a la cultura, a conciertos de primera con una programación que podría estar en cualquier auditorio de Europa", ha remarcado el director de Música en Segura.

Esta novena edición del Festival Música en Segura ofrecerá un total de 25 conciertos y otras actividades músico-sociales distribuidos en tres periodos, del 25 al 29 de mayo, del 29 al 31 de julio, y del 11 al 13 de noviembre.

También han participado en la presentación la alcaldesa de Segura de la Sierra, Esperanza Chinchilla; el delegado territorial de Cultura de la Junta, Jesús Estrella; y la responsable del área cultural de la Fundación Caja Rural de Jaén, Pilar Rodrigo.