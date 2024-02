Mascort y Junts se enfrentan en el Parlament por las movilizaciones de los agricultores

El conseller de Acción Climática, David Mascort, y el diputado de Junts Salvador Vergés se han enfrentado este miércoles en el pleno del Parlament por las movilizaciones de los agricultores catalanes.

En la sesión de control, Vergés ha avisado al conseller de que estarán atentos a la respuesta que dé a las demandas del sector: "Si no lo hace, no tendremos más remedio que decirle que la única solución, pese a que no le guste, es que llueva o que dimita".

A su vez, Mascort ha reprochado a Vergés que, en Europa, su formación siempre vota a favor de los acuerdos en países terceros, y le ha recordado que esta es una de las principales causas "de que los productos que vienen de estos países hagan bajar los precios y perjudiquen a nuestros agricultores".

Por ello, el conseller ha pedido al diputado de Junts que sean coherentes con lo que dicen y hacen, como asegura que sí hacen los republicanos en Europa.

"Aquí podemos decir que llueva o dimita, pero lo que tenemos que hacer es ser consecuentes con lo que decimos y hacemos. Nosotros siempre lo somos", ha zanjado Mascort.