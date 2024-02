Mascort defiende la planificación del Govern por la sequía ante las críticas de los grupos

Cree que el futuro de la sequía "a medio plazo es esperanzador"

El conseller de Acción Climática de la Generalitat, David Mascort, ha defendido que el Govern está gestionando la sequía de forma planificada e impulsando inversiones para generar más recursos hídricos, mientras que los grupos del Parlament le han reprochado que faltaba preparación ante la situación actual.

En su intervención este martes en la Comisión de Acción Climática del Parlament, Mascort ha reiterado que la sequía actual es la "más dura nunca vivida en Catalunya desde que hay datos, con prácticamente 40 meses que llueve por debajo de la media", lo que implica el doble del tiempo de la anterior sequía, que fue la del 2008.

Respecto a la intensidad de la sequía, Mascort ha ejemplificado que en la cuenca del río Muga "falta un año entero de lluvias", en la del Ter 9 meses y en la del Llobregat 8 meses y, en cuanto a superficie, apunta que el 50% de Catalunya está afectada por la escasez hídrica.

Mascort ha recordado que el plan de gestión de las cuencas internas catalanas supone una inversión de unos 2.400 millones de euros y que la intención es hacer las inversiones necesarias para "resolver el déficit hídrico de las cuencas internas que se sitúa aproximadamente en torno a los 60 hectómetros cúbicos de agua de uso doméstico para dos meses de actividad".

Ha defendido que la gestión de la Generalitat ante la sequía ha permitido que en un año los embalses de las cuencas internas hayan bajado "solo 13 puntos" --del 29 al 16%--, y que las restricciones más severas por el estado de emergencia no se hayan aplicado hasta principios del 2024, en referencia a la declaración de la emergencia por sequía en el sistema Ter-Llobregat el jueves de la semana pasada.

PROYECTOS Y SECTOR PRIMARIO

Mascort ha destacado que las mejoras previstas en desalinización, potabilización y reaprovechamiento previstas permitirán generar unos 200 hectómetros cúbicos de agua nuevos para el consumo doméstico y actividades económicas de Catalunya, y ha considerado que el futuro de la sequía "a medio plazo es esperanzador".

Entre las actuaciones, ha afirmado que la Generalitat adaptará y modernizará la potabilizadora de Cardedeu (Barcelona), con un coste de 135 millones de euros y cuyas obras comenzarán en el segundo trimestre de este año; y que las obras de la de Abrera se licitarán antes de acabar este marzo y comenzarán a finales de 2024.

Ha recordado que la ampliación de la potabilizadora del Besòs se ha avanzado tres años y permitirá producir 900 litros de agua por segundo a finales de 2024; y ha avanzado que la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) está redactando el proyecto de las potabilizadoras del barrio del Bon Pastor de Barcelona y de Moncada (Barcelona), con las que se podrá producir 1.500 litros más por segundo.

Ha reiterado su agradecimiento por el "esfuerzo muy grande" del sector primario ante la sequía y asegura que el Govern pondrá a disposición del sector unos 168 millones de euros para ayudas, contando las próximas que se aprobarán para los olivos --de unos 12 millones-- y para las comunidades de regantes --de unos 8 millones--.

DEBATE

Durante el debate, la diputada del PSC Sílvia Paneque ha reprochado a Mascort ha apostado por la cooperación con los municipios en vez de aplicar un régimen sancionador ante la sequía; y por Junts, Salvador Vergés cree que desde la Generalitat "no son suficientemente diligentes al no poner infraestructuras y volúmenes de agua a disposición de la población y las empresas".

El diputado Alberto Tarradas (Vox) ha acusado a la Conselleria de Acción Climática de "seguir la agenda 2030" y le reprocha las movilizaciones de los agricultores de este martes; el 'cupaire' Dani Cornellà ha llamado a cambiar de modelo económico para abordar la crisis climática; y Enric Bárcena (comuns) cree que se debe gestionar la llegada de turistas para controlar los consumos de agua en verano.

Por Cs, Marina Bravo ha asegurado que Catalunya no estaba preparada para esta sequía; el diputado Daniel Serrano (PP) ha aludido a que en los últimos 10 años se deberían haber hecho más inversiones; y el republicano Eugeni Villalbí ha señalado que si Catalunya no estaba preparada para esta sequía es por "aquellos que desde la creación de la ACA en el 2000 no habían preparado al país".