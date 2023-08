Mascort anuncia ayudas de 28 millones para la sequía a la viña, la hortaliza y la fruta seca

Unió de Pagesos critica que el Gobierno no se adapta a "la realidad" de los agricultores

El conseller de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat, David Mascort, ha anunciado este jueves un paquete de ayudas 28 millones de euros para mitigar los efectos de la sequía para la viña, la hortaliza y la fruta seca.

En declaraciones a los medios tras la reunión de la Mesa Agraria, Mascort ha aclarado que este será el tercer paquete de ayudas, y "no el último", que los agricultores recibirán del Govern y ha recordado que con este ya son 120 los millones de euros que la Generalitat ha invertido en el sector.

Para la horticultura y la viña crearán un modulo "que resultará de determinar la afectación de las parcelas", y los agricultores cobrarán una parte si tienen seguro y la mitad si no lo tienen, en sus palabras.

En cuanto a la fruta seca, el conseller ha explicado que complementarán la ayuda del Gobierno al sector de la almendra y la avellana y que añadirán las nueces y el pistacho.

Ha defendido que las ayudas son "un cojín para mantener" la supervivencia del sector, que se repartirán entre septiembre de 2023 e inicios de 2024 y que seguramente el cuarto paquete de ayudas será para el algarrobo y la aceituna.

LOS AGRICULTORES AFECTADOS

El coordinador nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya, Joan Caball, ha agradecido las ayudas del Govern y ha "valorado negativamente que el Ministerio no se adapte a la realidad de la sequía que han sufrido los agricultores y los ganaderos" catalanes.

Ha explicado que el sector no ha podido regar porque no había agua en los pantanos y ha considerado que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha cometido un "error" al no hacer una planificación desde principios de 2023.

El presidente de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), Joan Carles Massot, ha celebrado las ayudas y ha asegurado que en el futuro se tendrá que "invertir más en investigación y eficiencia de riego".