Mas sugiere a JxCat que no dirija contra él sus “frustraciones” por el 14F

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha afirmado este jueves que no piensa convertirse "en la caja en la que algunos vierten sus frustraciones", en una alusión velada a JxCat, y ha admitido haber notado un cierto "disgusto" en Junts por su alineación con el PDeCAT en la campaña electoral.

En declaraciones a TV3, Mas ha afirmado que "es una suposición" decir que "si el PDeCAT no se hubiese presentado" a las elecciones los 77.000 votos obtenidos "habrían ido a Junts".

"Si esto ha pasado, y yo no atribuiré culpas a nadie, es porque no encontramos la fórmula que era la lógica para ir juntos a unas elecciones, porque si hubiésemos ido juntos no estaríamos hablando en estos términos y nadie de Junts haría ningún tipo de comentario o reproche y nadie del PDeCAT en sentido contrario", ha señalado el expresident.

Por ello, Mas ha advertido de que no se convertirá "en la caja de las frustraciones de los que piensan que las cosas no han salido lo suficientemente bien".

En las elecciones del 14F Artur Mas hizo campaña por el PDeCAT, formación en la que milita y que se ha quedado fuera del Parlament al obtener 77.000 votos que no le han permitido obtener ningún escaño.

El pasado mes de septiembre, Mas anunció que no se uniría a Junts per Catalunya, impulsada por su sucesor al frente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para no contribuir a la división del independentismo.

Mas ha admitido que se ha implicado en la campaña del PDeCAT "menos" de lo que le pedían desde el partido, y ha aseverado que en ningún momento ha pronunciado "ni media palabra que se pudiese ver como un distanciamiento o una crítica a Junts".

Los 77.000 votos del PDeCAT, ha dicho Mas, han sido "clave" porque han permitido al independentismo superar el 50 % de los votos estas elecciones.

Sobre la composición del nuevo Parlament, Mas ha expresado su "preocupación", y ha vaticinado que habrá "más complicaciones de las necesarias" a lo largo de la legislatura. EFE

