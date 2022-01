Mas seguirá en el PDeCAT y no se sumará a Centrem, el nuevo partido de Chacón

El expresidente de la Generalitat Artur Mas continuará en el PDeCAT y no se sumará a Centrem, el nuevo partido de centro catalanista impulsado por la exconsellera de Empresa Àngels Chacón.

Así lo ha anunciado la propia Chacón este martes en la presentación pública de Centrem en Barcelona, en la que ha dicho que Mas quiere reforzar su "condición de expresidente" y mantener su rol institucional: "No es que rechace el proyecto, es coherente con el partido en el que ha estado siempre".

Mas optó por quedarse en el PDeCAT y no sumarse a JxCat para no contribuir a la "división" del espacio independentista, e hizo campaña por el PDeCAT en las pasadas elecciones al Parlament del 14 de febrero, en las que no obtuvo representación.

Centrem agrupará a miembros del PDeCAT, Convergents y Lliures, tres formaciones surgidas de la desintegración de la antigua Convergència i Unió, y la Lliga Democràtica.

El partido define Cataluña como "una nación" y considera que es "un sujeto político que tiene el derecho y el deber de mejorar su autogobierno", si bien aparca la vía unilateral para conseguirlo.