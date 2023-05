Más prestaciones en hospital y retener talento juvenil, prioridades de Encarnación Martínez (PSOE Villarrobledo)

Ampliar el número de especialidades sanitarias para que el Hospital General de Villarrobledo funcione "a pleno rendimiento" y garantizar opciones tanto de formación como de empleo, para evitar la pérdida de talento juvenil, son algunas de las propuestas con las que la candidata del PSOE, Encarnación Martínez, pretende hacerse con el bastón de mando en Villarrobledo (Albacete).

Aunque reconoce que el hospital villarrobledense ha doblado su capital humano y ha ganado en tecnología, en conversación con Europa Press la aspirante socialista admite que es preciso seguir potenciándolo. Por ello, reclama más profesionales para que los servicios que se prestan en este centro sean "mucho mejores".

"Hay especialidades que aún no están implantadas y necesitamos equipos para dar respuesta a los ciudadanos que las necesitan. La idea es tener un hospital a pleno rendimiento, y seguir ampliándolo, en vez de cerrar, porque estamos dando servicio a más de 70.000 personas de toda la comarca", ha precisado.

A juicio de Martínez, el hospital de Villarrobledo necesita implantar Medicina Cardiovascular, especialidad "super necesaria", que al no estar entre la cartera de servicios del centro obliga a las personas que la precisan a desplazarse hasta Albacete.

En materia de empleo, la candidata del PSOE se ha mostrado confiada en que la nueva Oficina de Empleo, que de forma reciente el Gobierno regional se ha comprometido realizar en el municipio, permita prestar mejores servicios.

Así las cosas, se muestra dispuesta a aprovechar recursos de eventos que acoge este municipio de más de 25.000 habitantes, como el Viñarock, con la idea de que los beneficios que el municipio tiene con ellos "puedan repercutir en la juventud". "La idea es firmar convenios de colaboración con las empresas, que son punteras en tecnología o en el sector agroalimentario, para facilitar la incorporación de jóvenes que acaban de estudiar, para que no se marchen".

De igual modo, habla de fomentar el número de grados de Formación Profesional que se imparten en la localidad. "Es muy importante que los jóvenes se queden, porque Villarrobledo está perdiendo población, principalmente joven, que después de estudiar no tiene proyección profesional y se tiene que ir fuera. Hay que evitar esa despoblación, que al final es empobrecimiento para la ciudad".

Preguntada sobre si la vivienda será otro de los pilares sobre el que se sustente su acción de gobierno para retener y atraer a familias jóvenes, Martínez mantiene que, aunque el municipio no presenta problema en esta materia, aprovechará todo los recursos posibles que permita la Ley de Vivienda.

Otro de sus retos, en caso de llegar a la Alcaldía, pasa por aprovechar mejor las ayudas que vienen tanto de la Junta de Comunidades como de Europa pues, tal y como ha indicado, ésta es una de las peticiones que le están haciendo muchas de las asociaciones de la localidad, que se quejan de la pérdida de esos fondos. "Vamos a aprovechar todos los recursos que podamos, para intentar sacar el mayor beneficio para Villarrobledo".

Con la ayuda de esos fondos, como los contemplados en el Plan Integral de Turismo puesto en marcha por el Gobierno regional, Encarnación Martínez aspira a potenciar el turismo, con el que Villarronledo tiene una "asignatura pendiente".

POLÍTICA DE PACTOS

En conversación con Europa Press, y sobre su predisposición a pactar para poder gobernar, la candidata del PSOE ha aseverado que sale a "ganar las elecciones" y, si es posible, hacerlo con mayoría. "El PSOE en Villarrobledo siempre ha ganado con mayoría, incluso bastante holgada, salvo en las últimas etapas".

"Nuestro objetivo ahora mismo es pensar que vamos a ganar las elecciones, aunque no me niego a los pactos", ha defendido Martínez, que no se pone líneas rojas a la hora acordar con otras formaciones.

"Seguramente todos los partidos tendrán sus propias propuestas para mejorar Villarrobledo. Todo lo que sea para mejorar Villarrobledo, será negociable", ha concluido.