Más País insiste llegar hasta el final sobre espionaje y que rueden cabezas

El portavoz de Más País en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, ha defendido que hay que "llegar hasta el final" para conocer "todas las responsabilidades" sobre el espionaje a políticos a través del programa "Pegasus", y una vez se conozcan "es evidente que tienen que rodar cabezas".

"Como rodarían en cualquier país serio", ha apostillado Errejón este lunes en Valencia en declaraciones a los medios de comunicación, preguntado sobre si debería dimitir la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Según el dirigente de Más País, "no esa una cuestión de que el Gobierno ate o arregle las diferencias con socios de investidura", sino de que no haya "un solo ciudadano español al que no le queda la menor duda de que en este país no se espía, y mucho menos se espía sin control".

Por tanto, ha considerado que hay que "llegar hasta el final", lo que a su juicio no se hace en una comisión de secretos oficiales "opaca, que está regulada por una ley de 1968", sino en una comisión de investigación independiente en el Congreso de los Diputados.