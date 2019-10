Los cargos de Más País y Más Madrid han mostrado este lunes su respeto por la dimisión de su diputada autonómica Clara Serra, una decisión que han lamentado la portavoz autonómica de Unidas Podemos Isa Serra, hermana de la parlamentaria, y desde Izquierda Unida.

Serra, que fue número dos de Íñigo Errejón en su candidatura a la Comunidad de Madrid ha anunciado su renuncia al acta de diputada a través de sus redes sociales, donde ha explicado que no comparte la decisión de presentar lista en Barcelona y ha cargado contra la cultura del "enemigo interno" y los "hiperliderazgos".

Una postura que no comparte la coportavoz de Más Madrid en la capital. Rita Maestre ha señalado en Twitter que lamenta "muchísimo" la decisión, aunque, ha afirmado, no comparte los motivos; "pero eso no importa ahora: Clara Serra es una militante feminista como pocas y una diputada extraordinaria. Intentaremos hacerlo mejor. Y nos seguiremos viendo. Un abrazo", ha agregado la concejala madrileña.

El portavoz autonómico de Más Madrid en sustitución de Íñigo Errejón, Pablo Gómez Perpinyá, ha señalado que "por encima de todo hay que respetar la decisión de Clara Serra" y le ha dado las gracias por "el trabajo compartido de tantos años". "Toca seguir avanzando y seguro que pronto volveremos a encontrarnos".

Desde Unidas Podemos, Isa Serra, que hasta las elecciones compartió grupo parlamentario con su hermana ha apuntado que "las instituciones pierden un gran valor" y también ha dado las gracias a la "dedicación feminista" y el "compromiso político" de Clara Serra, de quien ha dicho que seguirá "aportando como hasta ahora y peleando con la misma valentía desde otros espacios".

"Me apena la marcha de Clara Serra. Ojalá se pueda volver ha empezar", ha escrito por su parte Ramón Espinar, ex secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid que también dimitió de todos sus cargos tras no lograr una candidatura conjunta de Podemos y Más Madrid.

Y ha agregado que "la dinámica de crecimiento de aparatos que chocan (en la que participamos todos) en lugar de desarrollar una organización democrática para el cambio en España solo generó y va a generar desgarro y derrota".

También ha criticado las dinámicas partidistas del que denominan "espacio político del cambio" el exconcejal madrileño Carlos Sánchez Mato y dirigente de IU, quien compitió contra la exalcaldesa Manuela Carmena en las elecciones municipales sin lograr representación.

Sánchez Mato ha alabado la inteligencia y la capacidad política de Serra y ha deseado ser "capaces después del ciclo electoral de reconstruir un espacio político amable que aprenda de los errores, que no triture personas y que acabe con los hiperliderazgos".

Clara Serra se despide de la política institucional tras ser número dos de Errejón en los comicios y no obtener representación en la dirección del grupo parlamentario de Más Madrid, que eligió a Perpinyá como portavoz pese a que este ocupaba el noveno puesto en la lista electoral del 26 de mayo.