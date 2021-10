Más País critica que el PSOE no apoye la tramitación de la ley que regula el cannabis, que sí respaldará Unidas Podemos

ERC no desvela aún el sentido de su voto y Cs manifiesta su sorpresa ante la postura de los socialistas

Más País ha reprochado al PSOE que no vaya a apoyar en el Congreso la toma en consideración de su proposición de ley para regular el cannabis, iniciativa que sí respaldará Unidas Podemos pese a que registró su propia iniciativa para legalizar su uso.

Esta mañana, el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha dado a entender esta mañana que su partido no respaldará la admisión a trámite de la iniciativa de Más País y ha remitido ese debate a la subcomisión creada a tal efecto en la Cámara Baja, algo que ha generado críticas en la formación que lidera Íñigo Errejón.

En rueda de prensa en el Congreso, la diputada de Más País-Equo Inés Sabanés ha lamentado que el PSOE haya "perdido una oportunidad sin precedentes" de abrir el debate para legalizar el consumo de cannabis, lo que permitiría al país seguir el modelo que "funciona" en otras naciones europeas.

ES "INFINITAMENTE MEJOR" QUE EL ESTADO REGULE

Tras enfatizar que era "imprescindible" el respaldo del PSOE para fraguar una mayoría a favor de la toma en consideración, Sabanés ha confesado que no llega a entender la postura de los socialistas, que de facto implica que sean las "mafias" quienes regulen el consumo de esta sustancia.

Y es que, a su juicio, es "infinitamente mejor" que el Estado regulara el uso del cannabis en vez del "mercado negro" y ha especificado que estaban abiertos a que su iniciativa fuera modificada o mejorada en el trámite parlamentario.

UNIDAS PODEMOS APOYA LA TOMA EN CONSIDERACIÓN

Por su parte, fuentes del grupo parlamentario de Unidas Podemos han señalado a Europa Press que votarán a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley. Precisamente esta formación también ha registrado un proyecto legislativo para regular el cannabis, al igual que ERC

De su lado, Esquerra Republicana (ERC) no ha querido adelantar el sentido de su voto si bien su portavoz, Gabriel Rufián, ha deslizado que permitirá la tramitación de la norma de Más País. "Sólo queremos que se debata y se regule algo que existe y que genera un mercado negro --ha dicho--. Y es que no regularlo no lo va a hacer desaparecer".

También la diputada de la CUP Mireia Vehi ha avanzado ante los medios de comunicación que votarán a favor de la proposición de Más País, al ser una "buena iniciativa", pues el prohibicionismo no es la respuesta eficaz al consumo de cannabis.

CIUDADANOS, SORPRENDIDOS CON EL PSOE

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Mientras, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha reivindicado que su formación es pionera en defender el uso terapéutico y recreativo de esta sustancia, combinado con campañas de prevención sobre el consumo de drogas.

"Estamos a favor de la regulación y en contra de la prohibición", ha enfatizado para avanzar que votarán a favor de la iniciativa de Más País, pues están a favor de la libertad, y ha admitido que le sorprende que el PSOE no lo vaya a apoyar.