Más País y Compromís llevan otra vez su ley de responsabilidad de la Corona

Más País y Compromís han vuelto a registrar su proposición de ley sobre la responsabilidad de la Corona, para clarificar los casos en los que la figura del rey es inviolable, y han advertido de que la Mesa no puede rechazar la admisión a trámite de esta iniciativa como ha hecho anteriormente.

El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, y el diputado de Compromís, Joan Baldoví, han confirmado que registraban de nuevo la proposición de ley tras conocer que la Mesa ha rechazado la admisión a trámite de las dos comisiones de investigación sobre el rey emérito.

"Las leyes se votan, no se vetan", ha advertido en rueda de prensa Errejón al recordar que la mayoría de la mesa decidió no tramitar la iniciativa en septiembre.

Ha recordado que el propósito de su propuesta es determinar qué actos del rey son personales y cuáles institucionales, y ha considerado que se trata de un asunto que debería preocupar "también a los monárquicos", para conocer qué actividades del rey están sujetas al control y a la transparencia, en las que no puede haber opacidad.

Tras recordar que desde que la Mesa "tumbó" su iniciativa el pasado mes de septiembre, no "han parado de sucederse los escándalos" en torno al rey emérito, ha insistido en que el órgano de gobierno del Congreso no tiene entre sus funciones decidir si una iniciativa es constitucional o no, porque eso sólo le compete al Tribunal Constitucional.

Por tanto la Mesa, ha recalcado, "tiene que tramitarla" porque, de lo contrario, "vulnera" los derechos de los partidos que la proponen. En esta ocasión adjuntan, junto a la iniciativa, un documento con toda la jurisprudencia que les respalda para que sea admitida a trámite.

Errejón ha recordado que, cuando su propuesta fue vetada en septiembre, preguntaron a expertos y juristas, que se mostraron sorprendidos, ya que el Tribunal Constitucional se había manifestado al respecto en varias ocasiones.

"Entiendo que el PSOE vote en contra -ha añadido- pero no que vete, y la mayoría de la Mesa no puede vetar", ni decir que no es constitucional la propuesta de un grupo, por lo que ha pedido poder hacer su trabajo. Ha advertido, además, de que la seguirán registrando las veces que haga falta hasta que se admita.

Por su parte, Joan Baldoví ha insistido en que hay que clarificar lo que es la inviolabilidad del rey y las obligaciones que le confiere la Constitución, "no de sus actos personales y, presuntamente, delictivos", por lo que ha reclamado esa ley sobre su responsabilidad.

Ha considerado que la Mesa del Congreso no puede decir lo que es constitucional y lo que no, ni interferir en la labor de los diputados, que es "un derecho inalienable". EFE