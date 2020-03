Más País, BNG y Compromís piden mayor confinamiento para evitar los contagios

Más País, BNG y Compromís han apostado este miércoles por incrementar las medidas de confinamiento para evitar la expansión del coronavirus, e incluso los dos primeros partidos apuestan por "parar el país" para que la permanencia en casa deba prolongarse menos en el tiempo aunque resulte más dura.

Tanto Más País como Compromís apoyarán ampliar el estado de alarma hasta el 11 de abril, mientras que la postura del BNG será la abstención porque considera que es "insuficiente", tal y como han puesto de manifiesto esta noche durante el debate de la autorización para la prórroga en el pleno del Congreso.

El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, ha reclamado al Gobierno la paralización de toda la actividad económica que no sea esencial. "Hay que parar el país", ha dicho Errejón, quien también ha pedido un confinamiento más duro que sería más corto y que llevaría a "menos víctimas que lamentar" y a una menor destrucción económica.

Aunque ha asegurado que no piensa utilizar esta crisis para desgastar al Gobierno ha advertido de que la situación nos ha sobrepasado y ya "vamos tarde".

Ha señalado que sigue habiendo millones de personas que acuden a trabajar porque no pueden dejar de hacerlo, ya que "le tienen más miedo al desempleo que al virus" y no puede ser que haya que elegir entre "el coronavirus o la ruina", de ahí la necesidad de parar toda la actividad no esencial, algo que sólo puede hacer el Gobierno.

Por su parte, el diputado del BNG, Néstor Rego, también ha apostado por "paralizar toda actividad no esencial", porque la "prioridad absoluta" en estos momentos es "salvar vidas" y considera que no tiene sentido pedir que la gente se quede en casa el domingo y el lunes tenga que ir a trabajar.

Además, ha insistido en que "hay que cerrar los principales focos de contagio", como la Comunidad de Madrid, al tiempo que se "blindan" las zonas menos afectadas, como Galicia, una decisión "drástica pero necesaria" para evitar la expansión del coronavirus, según ha puntualizado.

El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha explicado que apoyará la prórroga del estado de alarma "por responsabilidad", pese a que cree que se ha quedado "corto" por lo que ha pedido "medidas más grandes de confinamiento".

"No podemos pedir a los trabajadores que acudan a su puesto de trabajo sin ninguna protección", ha advertido Baldoví, por lo que ha reclamado que el Gobierno "reconsidere" si hay que endurecer las medidas para que la gente permanezca en casa sin exponerse al contagio del coronavirus.