Más de 1,5 millones de contribuyentes andaluces ya han recibido su devolución de la Renta 2022

Un total de 1.560.662 contribuyentes andaluces ya ha recibido el importe de su declaración con derecho a devolución de los 2.000.437 solicitadas en la presente campaña de la Renta 2022, lo que supone el 78% del total. En suma, la cantidad devuelta supera los 946 millones de euros, más del 65% de los 1.379,664 millones solicitados. En Andalucía, son 2.625.626 los contribuyentes andaluces que ya han presentado su declaración, lo que supone un 7,1% más que en 2021.

En el conjunto nacional, más de 7.800.000 contribuyentes han recibido ya la devolución de 5.390 millones de euros cuando se cumplen dos meses de la campaña de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 2022 (IRPF 2022). En estos momentos, ya se han abonado el 77,2% de las solicitudes de devolución realizadas hasta la fecha y el 68,8% de los importes a devolver que se han solicitado. Se mantiene así una aceleración de las devoluciones (+5,5% en número y más 10,1% en importe) paralela a la agilización de las presentaciones y solicitudes de devolución.

Hasta ahora han presentado su declaración 13.822.000 contribuyentes, un 6,4% más que el pasado año en las mismas fechas. De esas declaraciones, 10.109.000 se han presentado con resultado a devolver. Al mismo tiempo, se han presentado más de 2.867.000 declaraciones con resultado a ingresar por parte de contribuyentes que también han optado por agilizar la presentación, ya que no tienen que realizar los primeros pagos hasta el final de la campaña.

Más de 1.253.000 declaraciones presentadas por teléfono y 'app' Por vías de presentación, además de la página web de la Agencia Tributaria ('sede.agenciatributaria.gob.es') como canal telemático principal, se ha incrementado sensiblemente la presentación a través de la aplicación móvil de la Agencia, con más de 457.000 declaraciones (+25,3%), de las cuales más de 350.000 (+32,8%), se corresponden con presentaciones 'en un solo clic' y el resto son contribuyentes a los cuales la 'app' ha derivado a la web de la AEAT para realizar alguna modificación y han vuelto a la aplicación para concluir la presentación.

A su vez, vuelve a crecer el número de contribuyentes que optan por el plan 'Le Llamamos' de confección de declaraciones por teléfono como vía de presentación. Para este servicio de atención personalizada, que permanecerá activo el mes restante de campaña, hasta el momento han solicitado cita más de un millón de contribuyentes, de los cuales ya cuentan con su declaración presentada 796.000, un 7,6% más que el año pasado en las mismas fechas.

COMIENZA LA ASISTENCIA EN OFICINAS

Desde este jueves toda esta asistencia personalizada por teléfono se complementa con el servicio tradicional de confección de declaraciones en las oficinas previa cita que la Agencia, al igual que en el caso del plan 'Le Llamamos', presta en colaboración con CCAA y ayuntamientos.

La asistencia en oficinas se ofrece con un esquema de apertura progresiva adaptado a la capacidad de absorción de los centros de atención. Por tanto, y como en años anteriores, si en un momento dado el contribuyente no encuentra citas disponibles, ello no significa que no queden citas, sino que se volverán a abrir más citas en fechas siguientes. En todo caso, la Agencia recomienda no esperar a esa nueva apertura, sino en tal caso optar por el servicio 'Le Llamamos', que seguirá contando con capacidad suficiente de absorción de la demanda.

En relación con los dos servicios, y como todos los años, al objeto de mitigar una eventual pérdida de citas en perjuicio del conjunto de los contribuyentes, los ciudadanos que decidan no hacer uso de su cita, deben anularla por cualquiera de las vías habilitadas. En años pasados, de las citas concertadas con más de una semana de antelación el contribuyente no se presentaba en más de un 25% de los casos.

En favor de la propia agilidad del servicio, al igual que sucede con el plan 'Le Llamamos', resulta muy conveniente que, en el momento de la confección por parte de la Agencia, el contribuyente tenga disponible la información y documentación necesaria para realizar la declaración.

El 'Asistente virtual' y otros canales de asistencia La principal novedad de esta campaña, el 'Asistente virtual de Renta', ya ha ofrecido hasta la fecha más de 183.000 respuestas a contribuyentes para resolver sus dudas, complementando y reforzando así el servicio completo de aclaración de consultas que desde la pasada campaña presta el 'Informador' de Renta, y que, a su vez, ha ofrecido hasta ahora más de 150.000 respuestas a los contribuyentes.

Conjuntamente, ambas herramientas, que cuentan con acceso directo en el apartado de Campaña de Renta de la web de la Agencia y estarán accesibles todo el año junto al resto de herramientas de asistencia virtual, han ofrecido 3,7 veces más respuestas a contribuyentes que el pasado año en las mismas fechas.

El 'Asistente virtual' supone un paso más en la flexibilidad del sistema de ayuda, dado que el contribuyente puede realizarle preguntas con lenguaje natural para llegar a la respuesta que necesita. Si sus respuestas y las del 'Informador' no contienen toda la información que el contribuyente requiere, puede conectarse por chat con especialistas de la Administración Digital Integral (ADI) --en horario de 9,00 a 19,00 horas--, obteniendo así una asistencia personalizada para las cuestiones que hayan quedado pendientes de resolver.