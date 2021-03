Más Madrid no tiene duda de que llegará a acuerdo con PSOE para desbancar a Ayuso: "No va a haber elecciones"

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Pablo Gómez Perpinyà, ha indicado este miércoles que no tiene "ninguna duda" de que llegará a un acuerdo con el PSOE para desbancar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de la Puerta del Sol, y ha vaticinado que "no habrá elecciones".

"Ayuso ha hecho un ejercicio irresponsable de sus funciones al frente del Gobierno y lo que se va a encontrar es con una moción de censura. Vamos a hablar con todo el mundo y hay opciones para que esta moción salga adelante y podamos cumplir con ese objetivo de que Madrid tenga cuanto antes un Gobierno que esté a la altura de las circunstancias", ha lanzado Perpinyà en declaraciones a los periodistas en la Asamblea de Madrid.

Así, ha indicado que no quiere que una "presidenta irresponsable" haga uso de su cargo "para beneficiar sus intereses particulares". "Ya he hablado con (el portavoz del PSOE) Ángel Gabilondo, y lo haremos con Cs y todo el mundo, porque mal que le pese a Ayuso no va a haber elecciones", ha dicho tajante Perpinyà.

El portavoz de Más Madrid ha trasladado que "los caprichos de una mala gobernante no le pueden imponer la agenda al legislativo". "Si el PP se quiere ir a pique no lo van a llevar a la Comunidad. No tengo duda que vamos a llegar a acuerdos teniendo el objetivo claro de echar a Ayuso de la Puerta del Sol. Por parte de Más Madrid no va a haber ningún problema", ha sostenido.