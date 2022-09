Más Madrid solicita reabrir y mejorar los SUAP y augura un "otoño caliente" de movilizaciones por la sanidad pública

"La sanidad pública de Madrid está llegando a un punto de no retorno", afirma

La líder de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, y el diputado regional Javier Padilla han presentado una Proposición No de Ley (PNL) para reabrir "inmediatamente" y mejorar la atención en los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) que funcionaban antes de la pandemia en la región y han augurado un "otoño caliente" de movilizaciones por parte de los vecinos para "defender su sanidad pública".

"Hemos escuchado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hacer 'trilerismo' sanitario. Esta semana nos dijo que los iba abrir pero no sabía cuándo y cómo. Estamos viendo un mapa perverso de nuestra sanidad, pero los madrileños hemos dicho basta porque con la salud no se juega", ha apuntado la líder de la formación a los periodistas desde Centro de Especialidades Periférico Avenida de Portugal.

Por su parte, Padilla, responsable de los temas de Sanidad en el partido, ha explicado que la iniciativa que han presentado hoy busca "reabrir" todos los SUAP después de 894 días cerrados, pero también "mejorarlos" porque, según ha recalcado, "con las necesidades y deficiencias que tiene la población no basta a volver a lo que había en marzo de 2020".

"Queremos que se reabran estos servicios en su totalidad. También pedimos mejorarlos, con un incremento de dotación tecnológico, tanto de ecógrafos para todos los servicios como de implantación de servicios de radiología simple para aquellos municipios en los cuales no haya un hospital", ha detallado el diputado de la Asamblea de Madrid.

Asimismo, ha pedido un plan de formación que sirva para "hacer más atractivo" los SUAP para que los profesionales "quieran ir a trabajar allí" y ha solicitado una financiación para "mejorar los equipamientos".

En esta línea, Padilla ha recordado que estos servicios "han estado en boca de todos", pero que "le hubiera gustado que muchos vieran en qué condiciones han tenido que trabajar los sanitarios y en qué condiciones han tenido que ser atendidos los pacientes".

GARCÍA AUGURA UN "OTOÑO CALIENTE DE MOVILIZACIONES"

"Ayer comenzaron las movilizaciones de los vecinos en este mismo barrio para defender sus centros de salud y su sanidad publica frente al destrozo que está haciendo el Partido Popular y la señora Ayuso. No se puede tener a la gente esperando semanas a su médico de Atención Primaria y meses para una prueba diagnóstica", ha asegurado García.

Al hilo, ha añadido que augura para el Gobierno regional "un otoño caliente" de movilizaciones de los vecinos para defender "su sanidad pública". En este sentido, la líder de Más Madrid ha acusado al Ejecutivo autonómico de querer "destrozar el acceso a la mejor sanidad del mundo y el derecho a la protección de la salud".

"No es una de las prioridades de Ayuso que reabran los SUAP. No entendemos por qué no están abiertos desde hace un año o meses. La sanidad pública de Madrid está llegando a un punto de no retorno y es un tesoro de debemos conservar por nuestros antepasados y por el futuro de nuestros hijos", ha apuntado.

ESPERA QUE SU APERTURA NO SEA CERCA DE LAS ELECCIONES

Por otro lado, la líder de la oposición en la Asamblea ha recalcado que el Partido Popular "ha demostrado que no le gusta la sanidad pública por su maltrato sistemático". Asimismo, ha lamentado que el Gobierno regional prefiera un modelo de sanidad "como el holandés, basado en seguros privados, o el americano, donde muchas familias entran en banca rota".

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, confirmó este jueves que la intención del Gobierno regional es comenzar a reabrir los 37 Servicios de Urgencias de Atención Hospitalaria a partir de octubre y adelantó que valoran la posibilidad de incorporar alguno más.

Durante un acto en la Consejería de Sanidad, el máximo responsable de la Sanidad madrileña recordó que se trata de un trabajo "bastante importante" por parte de los Recursos Humanos para activar todos los puntos dentro de la urgencia hospitalaria y es un aspecto que debe ser abordado en la Mesa Sectorial con los sindicatos.

"Veremos en qué condiciones las abren en octubre, si es que las abren, pero me temo que van a hacer una perversión electoralista, es decir, abrirlo cuando estemos cerca de las elecciones para apuntárselo como un tanto", ha manifestado.