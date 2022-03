Más Madrid replica a Higueras que los "sillones" les importan "poquísimo" en la comisión al buscar "llegar a la verdad"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha defendido el apoyo de su grupo municipal a Cs para que presida la comisión de investigación del espionaje al hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, al suponer "un ejercicio de responsabilidad", replicando a la portavoz de Recupera Madrid, Marta Higueras, que les importa "poquísimo" el reparto de sillones porque buscan "llegar a la verdad" de lo sucedido.

En una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, Maestre ha descartado entrar en polémicas en este asunto cuando se habla de "tres personas", recalcando que la presencia de Cs demostrará si quieren esclarecer la verdad o si buscan echar "un capote" al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, como han hecho en "otras ocasiones".

"Se trata de llegar a la verdad. Cualquier decisión de consenso la tomamos con mucho orgullo. El objetivo de la comisión es llegar a la verdad. Los sillones nos importa poquísimo, ha aseverado en respuesta a las afirmaciones de Higueras que apuntan a "un paripé" en alusión a dicho apoyo.

A preguntas sobre a quién llamarán a comparecer, la portavoz de Más Madrid ha señalado que pedirán la comparecencia de "todas las personas" que creen "necesarias" para esclarecer si se usaron recursos públicos para asuntos internos del Partido Popular.

Entre ellos, pedirán que declare el propio Almeida, el que fuera su mano derecha Ángel Carromero, el hermano de Ayuso, el amigo al que "cayeron unos cuantos contratos de emergencias", al exalcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón o al exministro de Justicia Rafael Catalá, entre otros.

"El alcalde tiene que pasar también por la comisión. Queremos que sea una comisión seria, rigurosa y que no se convierta en un circo porque tiene que servir para saber si se usó dieron publico", ha subrayado.

De igual modo, Rita Maestre ha negado que con esta comisión se busque un reparto de cargos y el desalojo del PP de la Alcaldía capitalina, ya que insiste en que no hay "ninguna obsesión" de cambiar la correlación parlamentaria y Cs no va a cambiar de socio de gobierno. "Lo que se dedique a hablar de algo que no va a pasar es un ejercicio de melancolía", ha dicho.

ZONAS DE APARCAMIENTO VECINAL

Por otro lado, Maestre se ha referido a la decisión del Ayuntamiento de Madrid de extender el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) a los barrios de Puerta del Ángel y Los Cármenes, ambos en el distrito de Latina, a partir del mes de abril.

Se trata de la primera vez que el SER se localizará fuera del perímetro de la M-30, una cuestión a lo que se ha abstenido el grupo municipal de Más Madrid.

Al respecto, ha detallado que en la anterior legislatura se impulsaron varias fórmulas de aparcamiento que no eran del SER dado que "los vecinos de fuera de la almendra central ya tiene que pagar peajes metafóricos en una ciudad muy centralizada".

Desde Más Madrid apuestan por las llamadas zonas de aparcamiento vecinal al tratarse de una alternativa "más flexible, menos costosa y que se regula mejor".