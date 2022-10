Más Madrid registra una iniciativa para que la Comunidad "adopte medidas urgentes" en la Cañada Real

Más Madrid ha registrado una iniciativa mediante la que exige al Gobierno de la Comunidad de Madrid que adopte medidas "urgentes" ante la crisis humanitaria que se vive en la Cañada Real Galiana.

En concreto, se trata de una Proposición No de Ley (PNL), que pide el restablecimiento del suministro eléctrico con carácter de urgencia, antes de que llegue el que será "el tercer invierno sin luz", así como que se dote al Pacto Regional para la Cañada Real Galiana con medios económicos y materiales suficientes para poder ejecutar cuanto antes los objetivos y líneas de actuación incluidas en dicho Pacto.

Además, instan a que se constituya una mesa de seguimiento que incluya como interlocutor válido a la Plataforma Cívica por la Luz en Cañada Real, al resto de administraciones competentes en la materia así como a los actores implicados.

"No es solo la luz, que es una emergencia; en esta legislatura, el Gobierno ha dejado morir el Pacto Regional firmado. Su aporofobia hace que no se vaya a cumplir con las cuestiones urbanísticas, que los datos de absentismo escolar no mejoren y que el propio Comisionado nos reconozca que no hay suficiente dinero. Deben tomar medidas de extrema urgencia para resolver esta situación de abandono institucional antes de que llegue el invierno y el problema empeore", ha incidido la diputada de Más Madrid, Alicia Torija.

El pasado 16 de septiembre, Más Madrid preguntó al Gobierno regional por las medidas que estaban llevando a cabo para restituir el suministro eléctrico, a lo que el Gobierno respondió que "no contaban con medios técnicos ni materiales".

Por ello, desde la formación madrileña se propone un aumento del presupuesto del Pacto Regional. Además, desde Más Madrid denuncian que la falta de suministro eléctrico "impide el desarrollo de las actividades más elementales, como la iluminación, calefacción, conexión a Internet, uso de electrodomésticos, carga de baterías, higiene diaria, lavado de ropa, cocina y alimentación, lectura y estudio".