Mas Madrid reclama que el 4M sea festivo para que las familias no hagan malabarismos el día de las elecciones

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha reclamado que el 4 de mayo, día de las elecciones autonómicas, sea festivo por "sentido común" y porque "no se puede imponer a familias que hagan malabarismos".

En un tuit, la edil ha defendido que "si el 4 de mayo no es lectivo, también tiene que ser festivo". "No se puede imponer a las familias que hagan malabarismos para trabajar y cuidar a los menores que no tendrán clase y además que vayan a votar", ha argumentado.

Para Rita Maestre, resulta "de sentido común facilitar la participación electoral".