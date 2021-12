Más Madrid reclama parar Pleno de presupuestos tras la renuncia de Llamas por la "alteración de la voluntad ciudadana"

El concejal de Más Madrid Jorge García Castaño ha reclamado que se pare el Pleno de presupuestos, que podría convocarse para este miércoles, tras la renuncia del concejal de Recupera Madrid Felipe Llamas ante la "alteración de la voluntad ciudadana".

"Debe pararse el Oleno de presupuestos. Todo el mundo está viendo la alteración de la voluntad ciudadana. Las instituciones tienen un límite. Almeida, no vale todo", ha escrito García Castaño en Twitter.

Felipe Llamas no está de acuerdo en el apoyo al presupuesto del Ayuntamiento y presenta su renuncia al acta.

"El hecho de no haber sido capaz de convencer a mis compañeros para llevar a cabo el diálogo y negociación en unas condiciones de búsqueda de consensos amplios me lleva a tomar la decisión de presentar mi renuncia, dejando claro que no estoy de acuerdo con los presupuestos de Almeida para 2022. En cualquier caso, por el bien de la ciudad de Madrid, espero que acierten con sus decisiones y tomen las medidas adecuadas", ha adelantado Llamas a Europa Press.