Más Madrid, PSOE y Vox votan no a la "desordenanza de terrazas" con la que Villacís busca protagonismo y emular a Ayuso

Más Madrid, PSOE y Vox han votado 'no' a la modificación de la "desordenanza de terrazas" con la que la vicealcaldesa, Begoña Villacís, busca "protagonismo" emulando "a Ayuso con la libertad y las cañitas". PP, Cs y Grupo Mixto han sacado adelante el texto en el Pleno de Cibeles.

Las primeras palabras han sido las de la concejala de Vox Arancha Cabello, quien ha acusado a Villacís de "hacer dejación de funciones asumiendo las tesis de sus nuevos socios comunistas". El nuevo texto "no contenta a nadie, ni a hosteleros ni a vecinos", con una ordenanza que no es más que la "obcecación" de la vicealcaldesa con el fin de "tener protagonismo a toda costa", ha manifestado.

Para Vox, la modificación de la ordenanza es "una locura intervencionista" con su apuesta "por la Agenda 2030" en una "guerra al vehículo privado". "A usted (a Villacís) no le importan los ciudadanos y el Grupo Mixto les ha metido un gol", ha concluido.

"AMORES DE BARRA"

El portavoz socialista de Vicealcaldía, Álvaro Vidal, ha aseverado que la modificación "perjudica a los vecinos", a quienes realmente no ha escuchado con las reuniones "paripé" para llegar a un texto "que no soluciona los problemas sino que se han multiplicado por unas terrazas sin control".

Vidal ha cargado contra el Grupo Mixto porque "el legado Carmena está haciendo políticas contra la ciudadanía", para contestar a José Manuel Calvo, concejal de Recupera Madrid, que "no es millenial sino un tránsfuga". Para el socialista, el grupo de Villacís debería ser "Ella baila sola y su banda sonora con los tránsfugas 'Amores de barra'".

El portavoz en Vicealcaldía de Más Madrid, Nacho Murgui, ha criticado al Gobierno que su capacidad de diálogo con los vecinos es la misma por la que les ha llevado a expulsarles del Pleno por sacar unas pancartas.

"TRÁNSFUGAS"

"Hoy escamoteamos la oportunidad de trabajar para conseguir un espacio público de calidad y accesible, que garantice seguridad jurídica a los hosteleros y equilibrios con los restantes comercios", ha lamentado.

Para Murgui, hoy se ha "escamoteado el diálogo y los resultados electorales" porque la "medida estrella" de Vicealcaldía "sale adelante por tránsfugas que no representan a nadie". También se ha dirigido a Villacís, que ayer decía que si no se apoyaba el texto es porque no se había leído. "Hemos enmendado el 50 por ciento del articulado con 54 enmiendas, de las que sólo dos se han aprobado", ha replicado.