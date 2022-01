Más Madrid y PSOE denuncian el "tono faltón" y el "cinismo y desprecio" de Almeida con Almudena Grandes

Las portavoces de Más Madrid y del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre y Mar Espinar, respectivamente, han cargado este lunes contra el "tono faltón" y el "cinismo y desprecio" que el regidor de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha mostrado con Almudena Grandes por asegurar que accedió a reconocer a la escritora con el título de hija predilecta de la ciudad para sacar adelante los presupuestos pese a considerar que no merece tal distinción.

En declaraciones distribuidas a los medios, Maestre ha criticado el "tono faltón" del alcalde y ha exigido al regidor de la capital una disculpa con la familia de la escritora y con la ciudad.

"En la vida y en la política hay que partir siempre de un principio básico de humanidad, de respeto, de reconocimiento del otro. En lo humano, me parece muy ofensivo hablar así de una persona que falleció hace un mes escaso; en lo institucional, me parece que como alcalde de Madrid, Almeida no puede no valorar a Almudena Grandes, una escritora madrileña que han leído, que leen y que leerán millones de personas en Madrid, en España y en todo el mundo", ha subrayado.

En una entrevista con 'okdiario', Almeida ha asegurado que Grandes, que nació y murió en Madrid el pasado 27 de noviembre, no merece ser hija predilecta de la capital pero que accedió a darle ese reconocimiento a cambio de pactar las cuentas públicas para 2022 con los concejales díscolos de Más Madrid.

En este sentido, Maestre ha criticado además ese "frío intercambio en la negociación de presupuestos" y una frase como la de que no merece el título pero que él ha logrado sus presupuestos "que encoge el corazón".

Ello unido, ha recordado, a que el regidor "ya no estuvo a la altura" cuando falleció Almudena Grandes al haber votado en contra de su nombramiento como hija predilecta de Madrid y al no haber acudido a su sepelio, "como debería haber hecho en su condición de alcalde de Madrid".

"Madrid, que es una ciudad lectora, una ciudad abierta, inclusiva, orgullosa de los suyos, con memoria, le queda muy grande a Almeida. Le debe una disculpa a la familia y al pueblo de Madrid", ha zanjado.

Por su parte, Espinar ha subrayado que Almudena Grandes "merecía entrar por la puerta grande y no por la puerta de atrás" y ha censurado la actitud del regidor al recurrir a cualquier medio para conseguir el fin que perseguía.

"Me parece imperdonable que el espíritu de supervivencia de algunos concejales en el Ayuntamiento de Madrid haya permitido que se enfangue la grandeza y el nombre de Almudena Grandes", ha lamentado, pero "más increíble" es "el cinismo y el desprecio tan típico de la derecha que demuestra el alcalde de Madrid" con estas declaraciones.