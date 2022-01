Más Madrid presenta 44 alegaciones a la Ley de Medidas Urgentes, "una alfombra roja a la especulación y el pelotazo"

Más Madrid ha presentado 44 alegaciones a la Ley de Medidas Urgentes de la Comunidad de Madrid, con la que consideran que el Ejecutivo autonómico "salta todos los procedimientos para ponerle la alfombra roja a la especulación y al pelotazo".

Entre otras, han formulado alegaciones a los cambios en la Ley de Tasas y Precios Públicos, en la que piden reforzar los Servicios de Orientación individualizada y gratuita en Oficinas de Empleo de ámbito local y autonómico previos.

Más Madrid quiere que se amplíen las bonificaciones a determinados colectivos y que se redacte de otra forma la modificación de la Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo para que todos los proyectos de alcance regional supongan una mejora ambiental y hacerlos públicos con carácter previo, también para los llamados Centros Integrales de Desarrollo.

Por otro lado, el artículo 4 introduce una apertura prácticamente total a la declaración como Actuación de Interés Regional (art. 19) y los subsecuentes Proyectos de Alcance Regional (art. 33) a prácticamente cualquier proyecto público o privado que pueda tener un impacto territorial de cualquier dimensión, o sea prácticamente cualquier cosa.

En el Artículo 33, Proyectos de Alcance Regional, desaparece la mención al Plan Regional de Estrategia Territorial y demás instrumentos de ordenación del territorio, así como las menciones a los planes de carreteras o infraestructuras viarias.

"La Administración regional renuncia definitivamente a que haya cualquier tipo de planificación territorial en la Comunidad de Madrid, lo cual nos parece completamente inaceptable. Cualquier inversor puede proponer cualquier proyecto en cualquier, que si consigue la declaración de Proyecto de Alcance Regional (PAR) por parte del Consejo de Gobierno ni siquiera necesita tener un suelo, ya que la mera declaración otorga derechos de expropiación, incluso a los promotores privados. Los proyectos declarados PAR son declarados automáticamente proyectos de utilidad pública con todas las ventajas que eso supone", critican desde el partido errejonista.

CAMBIOS EN LA LEY DEL SUELO

En la octava alegación, denuncian el cambio que el Gobierno regional pretenden introducir en la Ley del Suelo, dónde se cambia la expresión "podrán autorizarse actuaciones específicas, siempre que estén previstas en la legislación sectorial y expresamente permitidas por el planeamiento" por "expresamente no prohibidas".

"Es decir, se flexibiliza lo que se puede hacer en el suelo no urbanizable de protección y se eliminan competencias municipales: para que la comunidad autónoma autorice un uso ya no es preciso que el planeamiento municipal lo incluya en su planeamiento, basta con que no lo prohíba explícitamente. Esto introduce la posibilidad de autorizar todo tipo de proyectos 'imaginativos" que no estén expresamente prohibidos", esgrimen.

Además se elimina el requisito de "valor arquitectónico" para poder rehabilitar (y excepcionalmente ampliar) edificios fuera de ordenación y convertirlos en establecimientos de hostelería. "O sea, cualquier edificación en terreno no urbanizable se puede convertir en hotel rural o similar, sin ningún requisito previo", ha denunciado Más Madrid.

Igualmente, esta Ley de Medidas Urgente permite aumentos de edificabilidad aunque no se cumplan los estándares de 30 metros de cada 100 construidos para redes locales de equipamientos, infraestructuras, zonas verdes, aparcamiento, etc. Lo reduce a la mitad e incluso permite su sustitución por su equivalente económico (monetización).

"Con ello se eliminan los escasos frenos que tenía la ley a hacer negocio y densificar los suelos urbanos (la ciudad existente) sin garantizar un mínimo equilibrio y calidad urbana, representada por los usos y servicios públicos, incluida la vivienda", critican.

Por otro lado, según la nueva redacción propuesta, los planes parciales pueden modificar el Plan General sin necesidad de justificar una mejora de la ordenación, y en concreto de la calidad ambiental. Basta con que "sean congruentes con la ordenación estructurante del planeamiento general territorial". "Nos parece un retroceso importante en las garantías del planeamiento", indica Más Madrid en las alegaciones.

Además, como posible destino del patrimonio público de suelo estaban las actuaciones declaradas de interés social. "Ahora estas actuaciones se interpretan de forma un tanto sesgada como actuaciones de regeneración urbana por un lado y aquellas que faciliten suelo para actividades empresariales que generen empleo, por otro", consideran.

MEDIO AMBIENTE

Las alegaciones del partido de Mónica García también inciden en la modificación del artículo 13.6 de la Ley Forestal porque "abre la puerta de forma completamente injustificada a las ocupaciones por parte de terceros de hasta 75 años de Montes de Utilidad Pública de la Comunidad de Madrid".

"Ya no se contempla como una cuestión excepcional y se amplía el plazo de 15 hasta 30 años, pero que puede ser de 75 cuando haya que realizar obras de carácter permanente. Ampliar los plazos de esta manera abre la mano para la implantación de actividades económicas completamente alejadas de los objetivos de preservación de los bosques madrileños", apuntan.

Más Madrid también se ha mostrado contrario a la modificación del artículo 33.1 de la Ley de Vías Pecuarias, "en cuanto que permite la instalación de estructuras desmontables solamente con una declaración responsable, cuando estas instalaciones sean necesarias para realizar actividades recreativas, culturales, deportivas y educativas".

Por otro lado, las modificaciones recogidas en la Ley de Cámara de Cuentas suponen para Más Madrid "una invitación tácita y expresa a abandonar el consenso en la elección de los consejeros de la Cámara de Cuentas, que en la actual regulación". "Con los cambios propuestos, se invita a no alcanzar consensos, y esperar a una segunda votación, donde por mayoría del candidato mas votado, aún cuando no contase con la mayoría simple de la Asamblea regional", denuncian.

ASPECTOS SANITARIOS

El artículo 40 de la Ley de Medidas Urgentes contempla la exención del requisito de nacionalidad española para el acceso a la condición de personal estatutario en los centros dependientes del Servicio Madrileño de Salud por razones de interés general.

"La limitación de la exención del requisito de nacionalidad solo a las categorías estatutarias en las que la titulación requerida para el acceso a las mismas sea una especialidad médica deficitaria supone un cortoplacismo en la planificación sanitaria injustificable. En el caso de que se trate de profesionales formados mediante el programa de formación sanitaria especializada, la exención del requisito de nacionalidad debería de ser independiente de la condición deficitaria de la especialidad médica en cuestión", alegan desde Más Madrid, que creen que debería de hacerse extensivo a otras categorías no solamente médicas.

Más Madrid ha criticado que se haya utilizado esta 'Ley Escoba' para la creación de la Agencia de Contratación Sanitaria, "lo que supone una tramitación menos participada por parte de la sociedad y con menor control parlamentario por parte de los representantes públicos en la Asamblea", por lo que han incorporado una gran cantidad de alegaciones sobre diferentes aspectos de esta Agencia.