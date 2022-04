Más Madrid se plantea ir a tribunales por comisiones millonarias, un caso que "puede acabar con Alcaldía de Almeida"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha adelantado que su grupo se plantea ir a los tribunales "si hace falta" por el caso de las comisiones millonarias en la contratación de emergencia en Funeraria, caso que "puede acabar con la Alcaldía de José Luis Martínez-Almeida".

La edil ha acusado a Almeida de haber "ocultado información durante un año y medio porque quería ocultar este caso, que puede acabar con su Alcaldía". "La participación de un familiar puede acabar con la Alcaldía de Almeida, por eso ha tapado este caso durante año y medio sin decir ni mu a nadie, ni dentro ni fuera del Ayuntamiento", ha advertido la concejala en rueda de prensa.

Más Madrid va a pedir un nuevo consejo de administración de Funeraria porque las informaciones trasladadas en la sesión de este mismo lunes "fueron falsas". Además ya han registrado una petición de información "para acceder a todos los correos electrónicos de ese supuesto correo corporativo a través del cual se llegaba a la contratación del Ayuntamiento".

"Queremos todos los correos y llamadas para descubrir dónde se produjo esa intermediación y vamos a llegar hasta el final en los tribunales también si hace falta para defender el dinero de Madrid, que es lo que el gobierno de Almeida no ha hecho. Si no lo hace Almeida lo tendremos que hacer nosotros", ha sentenciado la portavoz de Más Madrid.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este jueves que el empresario Luis Medina contactó con el Ayuntamiento de la capital para la compra de material sanitario a través de dos correos electrónicos, uno del 18 y otro del 19 de marzo. Desconoce si fueron puestos a disposición de la Fiscalía Anticorrupción cuando solicitó información al Consistorio.

Hay dos correos de Luis Medina que llegan al buzón de Coordinación de Alcaldía, uno el 18 de marzo y otro el 19 de marzo. Esa es la forma que tuvo de entrar en contacto con el Ayuntamiento, como tantos. Tuvimos más de mil", ha expresado en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, celebrada en la Junta Municipal de Villa de Vallecas.

YATES, COCHES Y RELOJES

"Son unos hechos gravísimos en el Ayuntamiento", considera Mastre. "Durante lo peor de la pandemia unos sujetos mediados por una familiar del alcalde se llevaron 6 millones de euros en comisiones y posteriormente se ha descubierto que se lo gastaron en todo tipo de gastos innecesarios y superfluos, como yates, coches y relojes", ha lamentado.

"Almeida no ha hecho más que mentir desde el primer momento, como su gobierno. Ayer mintió cuando contó que la forma de llegada al Ayuntamiento había sido a través de un correo electrónico pero hoy uno de los empresarios acusados por Anticorrupción dice lo contrario, que fue a través de una llamada de teléfono que se hizo a la directora de presupuestos del Ayuntamiento. Esa es la primera mentira que hoy mismo tiene que explicar", ha demandado la portavoz de Más Madrid.

También ha exigido que el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, "explique sus mentiras porque hoy ha mentido de forma abierta cuando explica que los grupos estábamos al tanto de estos contratos y de que había abierta una investigación de Anticorrupción en curso".

ENSEÑAR LOS WHATSAPPS

"Si sigue mintiendo vamos a tener que enseñar los WhatsApps del consejo de administración, donde queda claro que los grupos no tuvimos acceso a ninguna información sobre este contrato. Apoyamos los contratos de emergencia que el Gobierno, y que cualquier gobierno, hubiera hecho en un momento como ese pero jamás supimos que había intermediarios, un familiar del alcalde por medio o comisiones que se estaban pagando con dinero público", ha asegurado la jefa de la oposición.

Además ha insistido en que "jamás" fueron advertidos de que había una investigación de Anticorrupción en curso. "Eso es falso, es una mentira de la que Carabante se tiene que retractar de forma inmediata", ha reclamado la concejala.

"OPACIDAD Y MENTIRA"

En Más Madrid sólo ven "opacidad y mentira" en el gobierno de Almeida. "Llevamos año y medio con este caso abierto en el Ayuntamiento, con asesoría jurídica del Ayuntamiento metida, con la Fiscalía Anticorrupción metida y no solo no se nos ha informado de nada sino que se nos ha mentido cuando hemos preguntado si existía algún caso judicializado, que se nos dijo que no hace muy pocas semanas", ha indicado Maestre.

"Un conjunto de familiares, amigos y conocidos del PP se lucraron durante lo peor de la pandemia con el dinero público. Mientras la gente, bomberos, enfermeras, médicos, cajeras estaban poniendo el cuerpo para salvar vidas, había gente pensando en cómo poner el cazo", ha recriminado la portavoz de Más Madrid.

"No sólo es el caso de las comisiones millonarias en el Ayuntamiento sino los 200.063 euros del hermano de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, de los 17 millones que una empresa de vinos se llevó trayendo material sanitario, de cómo hay gente que se ha enriquecido en lo peor de la pandemia aprovechando los impuestos de los madrileños", ha añadido.