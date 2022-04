Más Madrid pide averiguar patrimonio de comisionistas para embargo preventivo

El grupo municipal de Más Madrid ha registrado este miércoles un escrito en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid para solicitar que se averigüe el patrimonio de los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño y se ordene su inmediato embargo preventivo, de cara a cubrir las posibles responsabilidades civiles.

Más Madrid lo solicita con el fin de que los empresarios no puedan distraer bienes de su patrimonio para eludir la acción de la Justicia y la posible fijación de fianza por parte del juez instructor, así como para garantizar que los embargos de bienes que se decreten resulten positivos.

El juez que investiga la querella contra los empresarios por posibles delitos en la compraventa de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid en plena pandemia ha dictado una providencia, conocida hoy, en la que sopesa adoptar nuevas medidas cautelares contra Luis Medina al constatar que únicamente dispone de 247 euros en su cuenta.

El magistrado titular del juzgado de instrucción 47 de Madrid acordó la semana pasada el embargo de los bienes de ambos empresarios. En el caso de Medina, hijo del duque de Feria y de Nati Abascal, la medida afectaba a un yate por el que pagó 325.515 euros y a dos bonos bancarios por un valor de 400.000 euros.

Sin embargo, en una providencia a la que ha tenido acceso Efe, el juez informa de que la cuenta bancaria de Medina únicamente dispone de 247,26 euros y que "ya no dispone de los bonos aludidos por el Ministerio Fiscal", por lo que pide a las partes personadas que informen sobre la adopción de "nuevas medidas cautelares de carácter económico para el aseguramiento de las responsabilidades civiles".

El grupo liderado por Rita Maestre solicita en el escrito registrado este miércoles que se oficie al punto neutro judicial para averiguación patrimonial de los bienes muebles e inmuebles de los investigados y se ordene su inmediato embargo preventivo, de cara a cubrir las posibles responsabilidades civiles que pudieran derivarse de los hechos que se instruyen".

EL JUEZ ADMITE LA PERSONACIÓN DE MÁS MADRID

El juez instructor admitió ayer la personación en la causa del Ayuntamiento de Madrid, el PSOE, el grupo municipal socialista y Unidas Podemos (UP), mientras que la de Más Madrid, que también había pedido personarse, no fue aceptada "por no aportar el poder general para pleitos preceptivo, sin perjuicio de que puedan subsanar este defecto".

En un audio remitido a la prensa, el edil Miguel Montejo ha dicho que el juzgado ha admitido ya la personación de Más Madrid tras la firma de la portavoz, Rita Maestre, y ha añadido que el único afán de su grupo es recuperar el dinero.

Añade que el grupo municipal se alegra de que el juez se haya hecho eco de las alegaciones del equipo jurídico de Más Madrid para que nos sea eximida la necesidad de fianza, dado que el procedimiento ha sido iniciado por la propia Fiscalía, y que existe un evidente interés general. EFE

