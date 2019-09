Más Madrid Móstoles ve "imposible" compartir Gobierno con Posse (PSOE)

El líder de Más Madrid-Ganar Móstoles, Gabriel Ortega, ha reiterado este viernes que la situación de la alcaldesa, Noelia Posse (PSOE), es "insoportable e insostenible", y ha afirmado que en su partido "se está llegando a la conclusión" de que "así es imposible compartir espacios de Gobierno".

"La situación general ya es absolutamente insoportable e insostenible. Desde luego, requiere decisiones contundentes y por nuestra parte estamos llegando a la conclusión de que así es imposible compartir espacios de Gobierno", ha dicho en un audio remitido a los medios el líder de Más Madrid-Ganar Móstoles, socio de Gobierno de Posse en el Consistorio junto con Podemos Móstoles.

Ortega ha reaccionado así a una información de la Cadena Ser que afirma que la alcaldesa de Móstoles ha aprobado un complemento salarial de 800 euros al mes para su expareja, que según la emisora de radio ocupa el puesto de supervisor del Grupo de Intervención Especial del Ayuntamiento.

No obstante, fuentes municipales han indicado a Efe que el hombre no es la expareja de la alcaldesa, que Posse no tiene "ninguna" relación con él y que de hecho ella "no ha intervenido" en ese plus de 800 euros mensuales.

Posse ha sido criticada por la contratación de familiares y amigos en el Consistorio, que ha desembocado en la renuncia de cuatro cargos de confianza de la alcaldesa socialista.

El gerente del Instituto Municipal del Suelo (IMS) de Móstoles, Luis Vázquez, quien había sido cuestionado por sus competencias profesionales y por su gestión al frente de la Fundación Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), presentó su renuncia el jueves.

También lo hizo ese día la coordinadora de Gabinete de Alcaldía de Móstoles, Alicia Domínguez Villarino, después de que se conociera que es amiga personal de la regidora y que coincidió con el exgerente del IMS en la Fundación de la URJC.

El 12 de septiembre pasado, la alcaldesa se vio obligada a revocar el nombramiento de su hermana, Laura Posse, que había sido designada en agosto como coordinadora de mensajes y redes sociales del Ayuntamiento, un cargo de libre designación con una remuneración anual de 52.000 euros.

Un día después, su tío, Vicente Posse, que hasta junio ejercía funciones de auxiliar en el área de Cultura y había sido ascendido a director técnico administrativo de Deportes del Consistorio, también optó por renunciar de forma voluntaria a su nuevo cargo, por el que iba a recibir un complemento de 1.607 euros al mes.

En una entrevista en la Cadena Ser este viernes por la mañana, la regidora descartaba dimitir, mientras que el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, reconocía en los mismos micrófonos que ha habido una "merma de confianza" en Posse después de la renuncia de estos cuatro cargos de confianza.

