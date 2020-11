Más Madrid lleva a Ortega Smith a la Fiscalía por un presunto delito de odio contra musulmanas residentes en Cañada Real

El Grupo Municipal de Más Madrid ha llevado al diputado nacional y concejal del Ayuntamiento Javier Ortega Smith a la Fiscalía General del Estado por un presunto delito de odio a raíz de unas declaraciones en las que ponía el foco en mujeres musulmanas residentes en Cañada Real.

"Entendemos que tanto esas manifestaciones como la forma en la que se han hecho por parte del señor Ortega Smith pueden ser constitutivas de un delito de odio en la medida en la que elige en las imágenes para ilustrarlas sólo a un tipo de persona, que son mujeres, madres que viven en Cañada Real, musulmanas que llevan velo", ha explicado a la prensa la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, a las puertas de la Fiscalía.

Maestre, acompañada por la portavoz adjunta del grupo, Pilar Sánchez, ha añadido que con esas declaraciones el también secretario general de Vox pega "un salto cualitativo sobre sus discursos que habitualmente había ido teniendo" y se traduce en que "genera odio a un colectivo en particular".

Javier Ortega Smith grabó y subió un vídeo a Twitter el pasado 17 de noviembre durante la protesta de vecinas de la Cañada Real tras 37 días sin luz a raíz del enganche a la red de grupos dedicados al cultivo de marihuana. Dejó sin suministro a las 900 familias que en la actualidad viven en el Sector 6 de la Cañada Real, el más vulnerable de este ámbito. "Los niños se mueren de frío, se levantan llorando de frío", describía una de las vecinas a Europa Press.

Situado a las espaldas de las mujeres, grabándolas únicamente a ellas y dirigiéndose a estas vecinas, todas ataviadas con hiyab, declaraba a cámara que "hay que ayudar a los españoles que no llegan a final de mes, a la gente honrada que trabaja, que se ha quedado sin su puesto de trabajo" y que "lo que no hay que fomentar es la cara dura y el delito de quienes okupan viviendas, de quienes roban la luz y que encima pretenden vivir de las subvenciones".

El vídeo hace un recorrido por la protesta, en la que se pudieron ver pancartas con lemas como 'La luz no es un lujo, es un derecho' y 'Queremos pagar luz, como todos'. En la cuenta de la red social el vídeo se subió con un tuit en el que aseguran que Vox está "con la España que trabaja y a la que nadie ayuda". "¡Fuera paguitas a los que vienen a vivir del cuento y a delinquir!", lanzaban.

ORTEGA SMITH: "QUIEREN HACER UN ROBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA"

"Están delante del Ayuntamiento protestando porque quieren utilizar de manera ilegal la luz. Cuando los trabajadores españoles pagan a final de mes sus facturas, ellos quieren la luz gratis, quieren enganchar a la luz, hacer un robo de energía eléctrica y encima protestan porque no se les entrega", sostenía Ortega Smith.

Maestre ha asegurado que Más Madrid se mostrará "firme ante estas provocaciones y discursos de odio que Vox, que sustenta el gobierno de (José Luis) Martínez-Almeida, se dedica a hacer día tras día en Madrid, ciudad en la que hay mucha gente, muy distinta, en la que se convive bien y lo que se espera de los representantes políticos es que fomenten la convivencia y no el odio entre madrileños y vecinos".

LA VECINDAD DE LA CAÑADA QUIERE "TENER CONTRATOS Y PAGAR LA LUZ"

Pilar Sánchez ha trasladado a la prensa que lo que pide la vecindad de la Cañada es "tener contratos, pagar la luz, estar legalmente y ser ciudadanos de primera, como el resto". Durante el fin de semana la luz "ha estado intermitentemente en el Sector 6" y "en este momento no hay en el 5".

Los médicos adscritos a la Cañada Real han transmitido a Más Madrid que la falta de suministro eléctrico "afecta especialmente a la infancia, a las personas mayores y a las que ya tenían patologías previas en un contexto de Covid, donde se tienen que extremar las medidas preventivas".

"Estas familias no las pueden adoptar porque no tienen electricidad. No tienen cómo calentar la comida, las casas están heladas. Una madre nos decía llorando que lavó la ropa de los niños y como no se seca fueron con la ropa húmeda al colegio", ha descrito Pilar Sánchez.

No es la primera vez que Ortega Smith es acusado de un presunto delito de odio. La Fiscalía General del Estado considera que pudo incurrir en él cuando acusó a 'Las Trece Rosas' de "torturar, violar y asesinar vilmente" y de cometer "crímenes brutales en las checas". El informe de Fiscalía fue remitido a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a la que compete investigar a Ortega Smith por el aforamiento del que goza como diputado.