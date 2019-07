Más Madrid llama a la responsabilidad del PSOE y Podemos para pactar

GOBIERNO INVESTIDURA

El senador de Más Madrid, Eduardo Rubiño, ha hecho "un llamamiento a la responsabilidad" al PSOE y a Unidas Podemos para alcanzar un acuerdo, porque, ha dicho, sería "un error histórico" no formar un gobierno progresista.,En los pasillos del Senado, Eduardo Rubiño ha considerado que la ciudadanía no entendería que la izquierda no se ponga de acuerdo "después de haber llamado a todo el mundo a salir a las calles para frenar un riesgo cierto de un gobierno del que formara pa