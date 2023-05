Más Madrid se lanza a recuperar el Madrid "secuestrado de Ayuso": "No hemos dejado de creer que sí se puede"

"Estas elecciones tenemos que concentrar nuestra atención y voluntad en la única alternativa en la que cada voto cuenta", defienden

El candidato de Más Madrid a la Alcaldía de Móstoles, Emilio Delgado, ha asegurado que su formación está preparada para recuperar el Madrid "secuestrado de Ayuso (presidenta y candidata del PP)". "No hemos dejado de creer que sí se puede", ha expresado.

En el acto central de campaña este sábado en la Plaza Mayor, junto a las candidatas de Más Madrid a la Presidencia y la Alcaldía, Mónica García y Rita Maestre, además del líder de Más País, Íñigo Errejón, el candidato ha cargado contra los que quiere tener a una Ayuso "controlada por Vox los próximos cuatro años". "Hemos venido a parar la sangría social que está haciendo el PP en Madrid".

Así, ha defendido que Más Madrid ha venido a la política a impedir "que esto se convierta en el coto privada" de Ayuso y que su "fiesta fiscal" la paguen la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales.

Además, ha hecho alusión a las elecciones de 2015 en las que se "perdieron 130.000 votos" que no pudieron sumarse de una fuerza que no superó el 5% de representación parlamentaria. "Se perdieron en la pelea contra el PP. No puede volver a ocurrir. Estas elecciones tenemos que concentrar nuestra atención y voluntad en la única alternativa en la que cada voto cuenta, que cada vez que abren las urnas crece", ha subrayado.

Considera que es necesario resituar a Madrid "en la normalidad del panorama nacional e internacional" "derrotando" a la presidenta Ayuso. "En este comunidad hay miles de personas que no pueden permitirse el lujo de esperar cuatro años", ha reivindicado.

"Necesitamos una presidenta que piense más en la Sanidad que en Pedro Sánchez. Que mire más a Móstoles, Orcasitas o Usera que a Venezuela", ha indicado. "Para los que quieren mantener secuestrada esta región cuatro años más, que se queden con las ganas. Los que quieren seguir malvendiendo los servicios públicos por cuatro perras que se queden con las ganas", ha expresado Delgado.