Más Madrid exige a Ayuso y Almeida que "restablezcan" la luz en la Cañada Real: "Es su responsabilidad"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, ha exigido este domingo a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que restablezcan la luz en la Cañada Real porque "es su responsabilidad".

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, García ha lamentado que los vecinos cumplan "tres años sin luz" porque "es una vulneración de los derechos humanos y de la dignidad de las familias que viven en esta zona".

"Ayuso y Almeida miran para otro lado. Sus gobiernos hacen gala de su crueldad y de su deshumanización. Llevamos pidiendo soluciones desde hace muchísimo tiempo y ha habido oídos sordos y dejación de responsabilidad", ha criticado la líder de la oposición en la Cámara de Vallecas.

En esta línea, García ha señalado que "la gente debe ponerse en la piel de los niños, que no pueden estudiar con luz, que no se pueden duchar, que no pueden llevar ropa limpia y que no pueden tener calor en el hogar cuando hace frío".

Por su parte, la concejala del Ayuntamiento de Madrid Cuca Sánchez ha recordado que desde hace tres años "los vecinos del Sector 5 y del Sector 6 de la Cañada Real no tienen luz y que no es normal que 1.800 niños y 4.000 personas sufran esta vulneración de derechos".

"Las familias de la Cañada Real tienen que ser familias de primera y las administraciones las han convertido en familias de segunda y de tercera. Las personas que viven aquí tienen los mismos derechos que el resto de los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Madrid", ha defendido Sánchez.

Por su parte, la diputada Alicia Torija ha señalado que espera que los nuevos suministros e instalaciones en la Cañada Real "no sean solo para los nuevos desarrollos urbanísticos". En este punto, ha reiterado que "es necesario que haya luz para dar dignidad a los más pequeños".