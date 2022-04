Más Madrid espeta a Ayuso que PP nunca ha dejado de tener "intención de robar" y ella cree que se "ahogan en su odio"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Mónica García, ha espetado este jueves a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que el PP nunca ha dejado de tener "intención de robar" y ella le ha acusado de ahogarse "en su odio".

"Mire señora Ayuso: rolex, ferraris, yates... todo esto con dinero público amasado mientras los madrileños morían a cientos", ha lanzado la portavoz de Más Madrid durante la sesión de control del Pleno de la Cámara regional. A su parecer, Ayuso hace una "interpretación bastante libre de lo que es la democracia" porque considera que "la han votado para robar". "Y no, no la han votado para robar", ha apuntado.

Para García, el "escándalo" del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también es de Ayuso porque ella es la presidenta de una comunidad "que ha hecho que haya un caldo de cultivo para que se pueda producir esta corrupción y no ha puesto ni un solo mecanismo para evitarlo" y porque es "la aspirante a presidir un partido que permite al señor Almeida seguir en su puesto".

"No hay Fiscalía en el mundo para que den abasto con toda su delincuencia. Ustedes se han puesto las botas en plena pandemia y mientras todo esto ocurre la Fiscalía Europea se pregunta cómo es posible que en la región en la que ha habido el mayor exceso de mortalidad de toda Europa ustedes hayan destinado el dinero en vez de salvar vidas a dar mordidas para salvar mordidas", ha espetado.

García considera que en el PP "nunca han dejado de tener la intención de robar ni siquiera durante una pandemia" y ha expuesto que el método ha sido la "contratación pública 'full experience'" con "sobrecostes, mordidas y malversación" y la coartada, "la libertad".

Por su parte, Ayuso le ha afeado que sea propio de su estilo político "el volver a hablar de las muertes, sobre todo durante la primera ola que es cuando se produjo el mayor pico y era una gestión sanitaria que no venía de la Comunidad de Madrid sino del Gobierno de la Nación".

"Me habla usted esta semana de si a mí me han hecho o no una cobra... Usted se hizo una foto con la cobra en Valencia, con una señora que ahora mismo está en los tribunales por algo gravísimo", ha lanzado, al tiempo que ha espetado que no sabe quién se cree García para dar "lecciones" a nadie cuando "se ha llevado dos sueldos públicos sin declarar, que ha ocultado datos en su declaración de bienes, que se ha inventado títulos que no tenía para inflar su currículum, que politiza el atropello de una niña y el asesinato de un joven en Galicia".

Ayuso ha sostenido que las "barbaridades" que dicen se van a quedar "en nada" y ha señalado que se están "una y otra vez ahogando en el odio, en acusaciones que no tienen fundamento que nacen" de ellos mismos, que "caen en organismos" gestionados por ellos y que le dan "bombo" a su vez "en medios de comunicación" de los que están detrás para luego "volver a preguntar lo mismo". "Se ahogan en su odio una y otra vez", ha zanjado.