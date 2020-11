Más Madrid denuncia en Fiscalía la retirada de la placa a Largo Caballero en Chamberí (Madrid)

Más Madrid ha presentado una denuncia en la Fiscalía de Medio Ambiente y Patrimonio contra la retirada el pasado 15 de octubre de la placa al presidente de la II República Francisco Largo Caballero en el número 4 de la plaza de Chamberí, en la que fue su casa natal.

Lo ha anunciado este miércoles el concejal de Más Madrid Luis Cueto en la comisión de Desarrollo Urbano, donde ha avanzado que además recurrirán a la UNESCO. "Y a donde sea necesario", ha remachado su compañero José Manuel Calvo en declaraciones a Europa Press.

Se une así a la querella presentada por el PSOE contra el concejal presidente de Chamberí, Javier Ramírez Caro, la coordinadora del distrito y el director general de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid por un delito de prevaricación y otro contra el patrimonio histórico.

"Más allá de la presunta ilegalidad de la retirada y de la utilización, a nuestro juicio incorrecta, del artículo 15 de la ley de Memoria Histórica, cuestión que resolverán los tribunales contenciosos, entendemos que la retirada y posterior destrucción de la lápida pueden constituir un ilícito penal", indica la denuncia de Más Madrid, a la que ha tenido acceso Europa Press.

El grupo municipal indica que el planeamiento urbanístico establece limitaciones a las intervenciones que se pueden hacer sobre el inmueble y se une a que se encuentra en el entorno protegido del Convento Siervas de María. "Este hecho habría obligado a elevar la retirada de la placa también a la comisión mixta en la que participa la Comunidad de Madrid y los municipios de la región", han indicado, que suma que, según la ficha del catálogo municipal, el traslado de la placa "no está permitido".

El delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, ha contestado en la comisión que la retirada de la placa "no requiere de la tramitación de expediente por parte de técnicos de Desarrollo Urbano" ni requiere concesión administrativa previa por la Agencia de Actividades, en definitiva, "que no se tramitó expediente alguno en Desarrollo Urbano al no ser necesario".

El concejal de Más Madrid Luis Cueto ha tildado de "engendro" el procedimiento administrativo que rodea a la retirada de la placa, incluso de "expediente de la cobardía" porque "se esconde el concejal de Chamberí tras sus funcionarios, se esconde el delegado de Desarrollo Urbano diciendo que no está protegida, se esconden el alcalde y la vicealcaldesa por no llevar la retirada a la Junta de Gobierno y se esconde la delegada de Cultura, que le soltó el engendro al director de Patrimonio" dejando todos ellos "tirados a los funcionarios".