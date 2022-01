Más Madrid critica una ordenanza de terrazas no apoyada por vecinos y hosteleros sino "por quienes no representan nada"

El portavoz de Más Madrid en la comisión de Vicealcaldía, Nacho Murgui, ha criticado una modificación de la ordenanza de Terrazas "no apoyada por vecinos ni hosteleros" sino "por quienes no representan nada", el Grupo Mixto.

Los grupos del Gobierno municipal, PP y Cs, han aprobado en comisión gracias al apoyo de los tres concejales de Recupera Madrid la modificación de la ordenanza de Terrazas, paso previo a la luz verde definitiva que tendrá lugar en el Pleno de Cibeles de finales de la próxima semana.

Más Madrid, PSOE y Vox se han opuesto al texto presentado por Vicealcaldía. En total se han presentado tres enmiendas a la totalidad (Vox, Más Madrid y PSOE) y cien parciales (de ellas 53 vivas de Más Madrid, 18 del PSOE, 11 del Mixto, 9 de Vox y 6 de Cs). Se suman hasta 3.500 alegaciones individuales, de colectivos vecinales y empresariales que contestan a la modificación de la ordenanza de Terrazas.

Murgui ha cargado contra esta "obcecación por sacar adelante esta ordenanza, que no cumple ningún objetivo". El texto que ha obtenido dictamen favorable no es más que "un mal menor para tragar con ruedas de molino" pero no es más que "una excusa mala" del Gobierno municipal.

"Y para justificar su falta de consenso han recurrido otra vez a forzar las mayorías democráticas que nos trajeron las elecciones y han recurrido a los elementos ajenos a las mayorías municipales", ha cuestionado Murgui. El edil ha cargado contra "la sustitución del apoyo de los vecinos, comerciantes y hosteleros por quienes no representan nada".

Más Madrid ha defendido que un texto de este calibre necesita plazos y no hacer una "operación relámpago imponiendo sus criterios, sin tener en cuenta los intereses de los sectores afectados". "Han aplicado la doctrina del shock y sacarán la ordenanza con mecanismos que no son de consenso ni de diálogo sino la imposición", ha zanjado Murgui.