Más Madrid critica Consejos de Proximidad aquejados de "'partidipación'" y Gobierno anuncia nuevas instrucciones

El concejal de Más Madrid Nacho Murgui ha criticado unos Consejos de Proximidad aquejados de "'partidipación'" --donde pesa la presencia de los partidos políticos en estos órganos de participación vecinal-- mientras que el coordinador general de Vicealcaldía, Seguridad y Emergencias, Javier Hernández, ha anunciado nuevas instrucciones.

El socialista Enrique Rico también ha mostrado su preocupación por los Consejos de Proximidad. Lo ha hecho en la comisión del ramo, donde ha acusado al Gobierno municipal de convertir estos espacios en "órganos vacíos, sin competencia ni utilidad para la ciudadanía", con mesas que no se pudieron constituir por falta de quórum. Rico incluso ha acusado al PP de "no creer en la participación ciudadana porque no es una prioridad sino un problema" para los 'populares'.

Murgui, desde el principal partido de la oposición, ha planteado por su parte que este inicio del curso político es una buena oportunidad para la "revisión" de estos espacios de participación y de un reglamento "que deja mucho que desear, según las Juntas" en lo que a los objetivos planteados se refiere, sobre todo porque son "un Gobierno sin ataduras con este modelo". "Su desarrollo y fracaso es evidente. Pueden liberarse de esa 'carga', abrir un diálogo sincero y constructivo", ha propuesto.

El coordinador general del área ha asegurado que potenciarán los Consejos de Proximidad, que han registrado un "funcionamiento bastante positivo, con un nivel de ejecución alto". Para Murgui, sin embargo, los Consejos han sido un "fracaso" porque la participación ha caído en algunos distritos "un 50 y hasta un 80 por ciento, las asociaciones han abandonado estos espacios, donde se han reunido 65 propuestas, aprobadas por plenos de distrito".

Nacho Murgui ha puesto de ejemplo el caso de Retiro, donde se aprobó una quincena de propuestas pero "sólo una fue ejecutada, que era instar a un área, según los informes de evaluación de las Juntas y de los Consejos".

Hernández, a su vez, ha puesto en valor las 122 propuestas de los Consejos aprobadas en los plenos de distrito, de las que ya han sido ejecutadas de forma "real" el 25 por ciento y otro 15 se encuentra en ejecución.

El Ayuntamiento ya ha dado los pasos para reactivar los Consejos de Proximidad en el nuevo mandato y trabaja en "definir el marco de axtuación aprobando unas nuevas instrucciones" con las nuevas áreas de Gobierno y pautas de funcionamiento para que los distritos gestiones estos órganos de participación".

El coordinador también ha informado de la campaña de difusión de los Consejos de Proximidad, activa hasta el 18 de octubre, con el reto de que nuevos perfiles participen en en ellos.

Hernández ha detallado que en el mandato pasado participaron 1.675 personas, se constituyeron 110 meses (aunque en veinte no se alcanzó quórum y no pudieron rematar el proceso) y se aprobaron 122 propuestas, lo que le ha servido para hacer una "valoración positiva". Igualmente ha reconocido que hay "áreas de mejora" y ha ofrecido su "mano tendida" a la oposición.