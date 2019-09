Más Madrid cree que también pudo haber estafa en el aval al padre de Ayuso

Más Madrid cree que hubo "un posible delito de estafa" en el crédito de 400.000 euros que Avalmadrid concedió en 2011 a una empresa participada por el padre de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que se uniría a los otros cuatro presuntos delitos que el partido estima que se han cometido en la entidad y que ya ha denunciado a la Fiscalía Anticorrupción.

Así ha reaccionado el presidente del grupo parlamentario de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, a la información publicada este viernes por infoLibre, según la cual el dinero recibido por la empresa participada por el padre de Díaz Ayuso (MC Infortécnica, S.L.) nunca se destinó al contrato para cuya ejecución se había solicitado el crédito.

"Lo que hace algunas semanas eran sospechas (...) ahora son sólidos indicios de que Isabel Díaz Ayuso no es más que otra rana en la charca de Esperanza Aguirre", ha dicho el diputado.

Según infoLibre, los 400.000 euros del crédito eran en teoría para financiar a MC Infortécnica la compra de material destinado al Servicio Vasco de Salud, un "supuesto contrato" que nunca se ejecutó: la empresa ingresó de la sanidad vasca 703 euros en 2011 y ni un céntimo desde 2012 en adelante.

Esta semana, Más Madrid denunció los presuntos escándalos en Avalmadrid a la Fiscalía Anticorrupción por tráfico de influencias, alzamiento de bienes, cohecho y administración desleal.

En el caso concreto de Díaz Ayuso, Más Madrid ve "indicios" de delitos de tráfico de influencias y alzamiento de bienes.

Gómez Perpinyà ha lamentado que, ante esta denuncia, la reacción de la presidenta haya consistido en "atacar", "insultar" y "difamar" a Más Madrid, y la ha invitado a "convocar voluntariamente un pleno para que se esclarezcan todas las cuestiones".

Más Madrid no ha decidido si ampliará su denuncia a Anticorrupción para incluir la acusación por estafa, pero "no hay motivo para pensar" que no vaya a hacerlo, ha apuntado el diputado.