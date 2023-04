Más Madrid se compromete a que ningún madrileño espere más de 28 días para conseguir cita en Salud Mental si gobierna

Se rodea de profesionales del sector sanitario para formar un equipo que "revitalice" la Sanidad pública madrileña

La candidata de Más Madrid a la Presidencia, Mónica García, se ha comprometido este martes a que ningún madrileño espere más de 28 días para conseguir cita en Salud Mental en la Sanidad pública madrileña, diez días como máximo en casos prioritarios, en caso de llegar al gobierno de la Comunidad de Madrid.

"Una de las líneas que tenemos que abordar sí o sí es la Salud Mental y en ese abordaje a la Salud Mental queremos que ningún madrileño espere más de 28 días para una cita", ha afirmado la candidata, en declaraciones a Europa Press desde su sede de campaña.

Así lo ha trasladado tras presentar al grupo de expertos en materia de salud que asesora en la elaboración del programa para la "revitalización" de la Sanidad madrileña.

Este grupo de expertos está compuesto por "profesionales de reconocido prestigio y dilatada trayectoria profesional y con diversos ámbitos de especialización", han señalado desde la formación.

Entre ellos, conjuntamente con todos los profesionales sanitarios que ya forman parte de Más Madrid y sus listas electorales, han elaborado un plan de choque con siete ejes destinado a una "gran transformación del sistema de salud madrileño y que ayude reflotarla después de años de recortes presupuestarios y privatización de sus servicios".

La líder regional de Más Madrid ha puesto el foco en la importancia de mejorar la Sanidad madrileña después de que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, "se la quiera cargar", mientras ellos apuestan por "reunir lo mejor del talento de la Sanidad".

Su objetivo es recuperar "la joya de la corona" de Madrid, con un plan de 6.100 millones. "Somos ambiciosos, queremos lo mejor para la región de Madrid, queremos lo mejor para nuestra Sanidad y, por supuesto, lo mejor nunca puede ir de la mano de una señora Ayuso que insulta y desprecia sistemáticamente a nuestro sistema sanitario", ha criticado.

Así, se ha marcado como objetivo "rescatar" la Sanidad para que las listas de espera en Atención Primaria no superen las 72 horas, además de reducir las listas de espera en atención especializada. "No puede ser que estemos dando cita a los madrileños para dentro de un año para ver a un oftalmólogo o para ver al otorrino", ha subrayado.

"MÁS ANSIOLÍTICOS QUE EXPECTATIVAS"

Sobre Salud Mental, García ha expresado que se caracteriza por estar "completamente raquítica y depauperada" debido a "años de desprecio del Partido Popular", además de censurar que haya centros de salud que "llevan prometiéndose desde hace diez o quince años".

En concreto, ha asegurado que hay una generación entera "absolutamente devastada" y que tiene "más ansiolíticos en la mesilla que expectativas de futuro". "Esto se soluciona con profesionales, con psiquiatras, con psicólogos y con una ampliación de nuestra red", ha defendido.

Para ello, también cree que es necesario contar con una sociedad que sea "menos depredadora" y más saludable en el resto de políticas como la de vivienda o la educativa. "No puede ser que los jóvenes de esta región no tengan acceso a un sistema de cuidado de su salud mental si no es pasando por caja y pagando 60 euros por cada cita", ha aseverado.

El programa sanitario de Más Madrid está organizado en siete ejes --uno por cada estrella de la bandera de la Comunidad de Madrid--. Sus principales objetivos se basan en acercar la esperanza de vida saludable a la esperanza de vida global, recuperar la eficacia del sistema "adaptándolo a los nuevos escenarios epidemiológicos de multimorbilidad y dependencia" y reducir las necesidades poblacionales de gasto sanitario privado en la región.

El consejo de expertos en Sanidad de Más Madrid está formado por José Ramón Repullo, profesor emérito de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad; Ramón Gálvez, neurólogo y experto en administración sanitaria, además de exgerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha; María Fernández, médica de familia y expresidenta de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFyC), y Silvia García, formadora y asesora en Salud Mental, han informado a Europa Press fuentes de Más Madrid.

También, forman parte de este grupo Gergana Koleva, consultor y experta en transformación digital del sector salud; Álvaro Cerame, psiquiatra y miembro de la Junta Directiva de European Junior Doctors; Ana Moreno, psiquiatra y vicepresidenta de la Asociación Madrileña de Salud Mental; María Teresa Moreno, enfermera y doctora en Salud Pública y Epidemiología, y Juan Oliva, doctor en Economía y profesor del departamento de Análisis Económico y del Seminario de Investigación en Economía y Salud (SIES) de la Universidad de Castilla-La Mancha.