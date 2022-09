Más Madrid y CCOO apuestan por medidas urgentes que repercutan en los bolsillos de los madrileños

CCOO reclama que se facilitar el pago de la energía a "las familias más vulnerables"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Mónica García, y la secretaria general de CC.OO Madrid, Paloma López, han coincidido este lunes en la necesidad de apostar por medidas que repercutan "en el bolsillo de la gente" frente a la situación actual de inflación derivada por la crisis energética, una transformación de modelo que se hace "urgente", y han reclamado al Ejecutivo de la Comunidad una apuesta por los servicios públicos.

La líder de la formación se ha reunido con la secretaria general de CC.OO. De Madrid, Paloma López, en la sede del sindicato para tomar el pulso a la situación actual que vive la Comunidad, un encuentro "muy fructífero" desde el punto de "la sintonía" de los madrileños el encarecimiento de la vida no puede volver a repercutir en los bolsillos de las familias

Tras el encuentro, la dirigente del sindicato madrileño ha recalcado que en él han coincido sobre el diagnóstico de la situación y han abordado medidas concretas que pretenden que lleguen a la ciudadanía y, en palabras de la dirigente madrileña de Más Madrid, "repercutan en el bolsillo" de los madrileños.

"Tenemos todo por hacer. Tenemos una materia prima que es fundamental, que es el talento de los madrileños, y un Gobierno que lo único que hace es poner palos en las ruedas para cualquier avance y cualquier progreso de esta región, que no sea a través de sus redes clientelares, de sus comisiones o corruptelas. Queremos darle una vuelta a la Comunidad porque creo que es lo que necesita la región", ha indicado García.

El principal aspecto ha sido la inflación y el impacto que tendrá en los bolsillos de los madrileños y la crisis energética, así como la desigualdad en la región, todo ello mientras el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso "está instalado en el ultranegacionismo, en el no permanente, en el desgobierno y prácticamente en la antipolítica".

En esta línea, desde Más Madrid han insistido en las medidas que ya planteó en la reunión de la semana pasada a la presidenta regional en la apertura del curso político y "particularmente" en ayudar a las familias en el inicio de curso y que no les sea "más doloroso" de lo que está siendo este otoño con esa subida de precios que no pueden afrontar en muchos casos.

"O se está con Europa o se está con Putin, o se está con las familias o se está con las grandes eléctricas, petroleras y bancas, que están teniendo unos beneficios extraordinarios en un momento de crisis en el que las familias lo están pasando mal", ha señalado la líder de Más Madrid tras el encuentro.

"Nos preocupa que el Gobierno no esté en sintonía con estas preocupaciones. Nos preocupa que Ayuso esté más preocupada por ella misma; esté en una cruzada ideológica en la cual está haciendo no sabemos si la competencia ideológica a Feijóo", ha explicado Mónica García.

"QUIEN NO TIENE UN DIAGNÓSTICO CLARO, NO PUEDE TENER UN TRATAMIENTO CLARO"

Al hilo, ha censurado que la presidenta madrileña y el líder nacional del partido parecen estar haciendo una "competición a ver quién dice más barbaridades" sobre el modelo eléctrico, tras la defensa de Feijóo de no imponer impuestos a las eléctricas y su apuestas "por centrales contaminantes" o la defensa de Ayuso de que el tope del gas "no reduce la factura de la luz, cuando los informes lo desmienten".

"Quien no tiene un diagnóstico claro, realmente no puede tener un tratamiento claro", ha subrayado Mónica García, que ha subrayado que ni el PP ni el Gobierno de la Comunidad de Madrid "no saben qué hacer ni tiene ningún horizonte para ofrecerle a los madrileños ni ninguna previsión más allá de negarse a propuestas de sentido común que vienen de Europa, que vienen del Gobierno central, de los sindicatos o de la oposición".

Sobre energía, Paloma López ha indicado que Madrid no puede limitarse únicamente a gestionar "los bonos sociales" sino que, en el marco de sus competencias, "tendría que hacer una apuesta decidida por facilitar el pago de la energía para las familias más vulnerables".

DESIGUALDAD EN LA COMUNIDAD

Ambas han coincidido en remarcar el contexto de desigualdad en la Comunidad y reseñar que, pese a ser una de las regiones más ricas de España en cuanto al PIB, presenta unas de las tasas más altas del conjunto del país. En este sentido, la responsable del sindicato ha reclamado un refuerzo de los servicios públicos, un plan industrial y un aumento significativo de la Renta Mínima de Inserción, una de las más bajas del país.

En este contexto, se ha incidido en la necesidad de reforzar Enseñanza, Sanidad, la Ley de Servicios Sociales, la Estrategia de Violencia de Género, que lleva paralizada desde el año 2021, o la calidad de empleo.

En materia de transporte, la secretaria general de CC.OO. ha instado al Gobierno central ha ir más allá de las medidas de gratuidad en los abonos de Cercanías y Media Distancia y ha reclamado a la Comunidad de Madrid "un plan integral" en materia de movilidad que pase, entre otras cuestiones, por un incremento en la frecuencia de trenes, mejoras en la red de Metro y medidas para fomentar el transporte público.

Finalmente, han recalcado la unión de fuerzas entre ambas formaciones. "No solo estamos en sintonía sino que además estamos en sintonía con las preocupaciones de la gente", ha destacado García.