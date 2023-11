Más Madrid acusa a Almeida de expulsarles de Comisión de Patrimonio para "no tener testigos" de su actitud "absolutista"

El concejal de Más Madrid Álvaro Fernández Heredia ha acusado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de expulsar a los grupos políticos de la Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento (CPPHAN) para "no tener testigos" de su actitud "absolutista".

Almeida ha justificado la decisión en que quiere "despolitizar" la comisión, en la que los grupos políticos estaban presentes con voz pero sin voto desde hace siete años, con el gobierno de Manuela Carmena. "Es más saludable que estemos fuera los grupos políticos que dentro", ha insistido.

"El alcalde ha tomado la decisión de excluir a los grupos políticos en la Comisión de Patrimonio, incumpliendo incluso el reglamento de esta propia Comisión", ha rechazado el edil de Más Madrid, que ve en esto la constatación de que Almeida "no quiere tener testigos" en un foro en el que "se tienen que valorar asuntos tan importantes como, por ejemplo, la tala de los árboles de la línea 11 en el Parque de Arganzuela".

Esto "es parte del absolutismo que está llevando a cabo el PP: no responde a las peticiones de información, no tiene ninguna transparencia y además excluye a la oposición de todos aquellos órganos donde se tienen que tomar decisiones. Quieren seguir haciendo una ciudad a su antojo, destrozando el patrimonio y no tener ningún testigo que pueda", ha rechazado.