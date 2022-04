Mas, "escandalizado" ante espionaje, exige respuesta judicial y del Gobierno

El expresidente catalán Artur Mas se ha mostrado "escandalizado e indignado" ante el espionaje a 63 líderes independentistas por parte del sistema de ciberespionaje Pegasus, por lo que ha reclamado una respuesta "unitaria" del independentismo, y que la justicia actúe y el Gobierno dé explicaciones.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, los expresidentes Quim Torra y Artur Mas y el entorno del expresidente Carles Puigdemont fueron víctimas, junto a más de 60 líderes independentistas, del sistema de ciberespionaje Pegasus, que solo pueden comprar Gobiernos.

Según una información de The New Yorker, con datos obtenidos por el laboratorio The Citizen Lab, se trataría de 63 independentistas víctimas del programa Pegasus (más otros cuatro infectados con el virus Candinu, dos de ellos atacados con las dos herramientas a la vez), un programa de la empresa israelí NOS Group que solo pueden comprar gobiernos y fuerzas y cuerpos de seguridad para combatir el crimen y el terrorismo.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Mas ha asegurado "no estar sorprendido porque algunos aparatos del Estado puedan actuar de esta manera", pero sí ha dicho estar "indignado y escandalizado", porque "se constata cómo se persigue a la gente por las ideas que defendíamos".

Pese a asegurar que él nunca detectó que hubiera infectado su teléfono móvil, sí ha admitido que hace muchos años que tenía la "sospecha" de que su teléfono estaba "intervenido", por lo que tomó algunas precauciones como "no llevar el móvil en ninguna reunión significativa; lo dejaba siempre fuera de la sala".

Mas ha confesado su "indefensión ante una violación de derechos fundamentales" sobre la que, ha opinado, el Gobierno central "tiene mucho que decir", ya sea el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez como también "el anterior o el anterior del anterior".

"Ya lo veremos... o no lo veremos", ha sugerido. "Ahora comprobaremos que, ante una investigación independiente como esta, lo normal en un Estado de Derecho y democrático sería que los poderes del ámbito judicial empezaran a investigar qué hay detrás de esto, porque los afectados seguimos siendo, a día de hoy, ciudadanos del Estado español".

El expresidente catalán ha considerado que el aparato judicial español "debe empezar a actuar" ya, pues "si no lo hacen, caeremos en el secretismo absoluto, la opacidad más absoluta y la omertá".

También ha opinado que debe haber una "respuesta conjunta" del independentismo, a la que él se sumará, ya que "sería un error más de los que ya se han cometido si cada uno va por su cuenta. Hay que responder a esta agresión de forma unitaria".

En todo caso, Mas ha evitado opinar si ERC debería retirar su apoyo al Gobierno de coalición en el Congreso: "Las consecuencias políticas no se deben determinar ahora, en pocas horas y con un Gobierno coyuntural, sino ir a la raíz del problema".

"No es un tema solo de Pedro Sánchez. Si se puede esclarecer lo que hay detrás, entonces veremos adónde llega esto. Y que el tema central no viene del Gobierno actual, sino quizás de antes y de otro tipo de gobierno de España... y no necesariamente del Gobierno, sino de otros aparatos del Estado", ha señalado.