Más de 50 empresas del sector del metal en Galicia se plantea cerrar plantas o turnos por el precio de la energía

Más de medio centenar de empresas del sector del metal en Galicia se está planteando cerrar plantas o turnos de trabajo debido a la "situación dramática" que viven por el incremento de hasta un 300% del precio de la energía en el último año, lo que afectaría a unos 1.200 empleos de forma directa.

Así lo ha trasladado el secretario general de la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime), Enrique Mallón, quien ha lamentado el "alto impacto" que está teniendo el incremento de la factura de la luz para la industria y la "imprevisión" por no saber qué precios se pagarán en los próximos días, semanas o meses.

Tras un encuentro organizado por Asime para debatir sobre los costes energéticos que "ahogan" a las compañías, Mallón ha reconocido que la situación es "peor de la esperada", con decenas de empresas que se plantean parar parte o toda su producción e incluso cerrar debido a no poder soportar el incremento del coste de la luz, que en algunos casos alcanza el 300%.

"Seguramente más empresas estén valorando esta medida y todavía no nos lo hayan comunicado", ha augurado el directivo, que ha indicado que ya en la actualidad unos 60.000 trabajadores del sector del metal se ven afectados ya que las empresas tratan de "sobrevivir", lo que quizá se traduzca en que no puedan subir salarios o en una reducción de los contratos.

Así, ha puesto ejemplos de firmas que han recibido facturas con recargos por la medida del tope del precio del gas de más del 100% de la factura, con pymes que tuvieron que pagar entre 50.000 y 60.000 euros por este recargo.

"Lo peor de todo es la imprevisión, la falta de conocimiento sobre lo que va a suceder mañana o dentro de un mes. Las empresas no conocemos cuáles van a ser nuestros costes energéticos y por lo tanto que alguien nos explique cómo se puede producir si no sabes cuál va a ser tu coste", ha criticado, explicando que al no tener esta previsión muchas compañías no pueden acceder a concursos.

AYUDAS DEL GOBIERNO

Por todo ello, ha solicitado al Gobierno y a la Unión Europea que pongan manos en el asunto y que lleven a cabo una reforma profunda del mercado energético y den soluciones y apoyen a la industria gallega.

De esta manera, ha pedido ayudas para que las compañías puedan hacer frente a los costes energéticos o medidas de asesoramiento para tratar de mostrar un camino para la reducción del coste energético.

"Creemos que la UE debe adoptar ya un reglamento de funcionamiento del mercado de la energía de manera inmediata", ha reivindicado, pidiendo celeridad para que lleguen al mercado más comercializadoras y no solo las grandes compañías que copan el mercado actual.

Asimismo, Mallón ha puesto el foco en la energía renovable, como es la eólica marina, llamando a una apuesta por la misma sin poner trabas en su desarrollo ya que, como ha dicho, es compatible con la pesca.

Además, ha subrayado que las compañías también pueden llevar a cabo acciones para reducir su coste energético, como el autoconsumo a través de renovables. Sin embargo, ha indicado que esto solo solucionaría un 30% del problema, por lo que ha insistido en que las administraciones lleven a cabo reformas para que no sea la industria quien pague la situación actual.

PERTE VEHÍCULO ELÉCTRICO Y NAVAL

Entre otros temas, Enrique Mallón también se ha referido a los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del Vehículo Eléctrico y Conectado y del Naval. Sobre el primero, ha indicado que los 15 millones que recibirá Stellantis Vigo "no son gran cosa", por lo que ha esperado que en la próxima convocatoria pueda acceder a más fondos, refiriéndose a que otras comunidades han obtenido muchas más ayudas.

En cuanto al Perte del Naval, ha indicado que los plazos son "justos", pero ha subrayado que en Galicia se trabaja en varios proyectos para ser perceptores de fondos europeos. "Vamos a intentar coordinarnos bien para que Galicia esté en primera línea", ha destacado.