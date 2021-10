Más de dos mil sorianos urgen la aplicación de una fiscalidad diferenciada

Más de dos mil sorianos se han manifestado en la noche de este viernes por las calles de Soria para reclamar al Gobierno de España que aplique la fiscalidad diferenciada, reconocida por la Comisión Europa, para que las empresas de las tres provincias más despobladas (Soria, Teruel y Cuenca) puedan tener bonificaciones fiscales.

Los manifestantes, convocados por la plataforma Soria ¡Ya!, han urgido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al paso por la sede de la subdelegación del Gobierno de la provincia, que aplique esta fiscalidad diferenciada y después se han dirigido hasta la sede de la delegación de Hacienda, donde el periodista José Luis Bravo ha leído un manifiesto reivindicativo.

"La provincia de Soria se muere. La provincia de Soria está en una situación dramática. La pérdida de población, de oportunidades, y el cierre de negocios es constante. Necesitamos soluciones urgentes. Sin dilaciones, ni esperas", ha clamado.

La puesta en marcha de estas ayudas, según ha resaltado el comunicado, supondría un importante atractivo para la inversión y en un corto periodo de tiempo influiría, sin duda, en la dinámica empresarial y poblacional de la provincia, como ha sucedido en los países nórdicos, en especial en Noruega.

El manifiesto ha señalado que el proyecto de presupuestos para 2022 recoge esta posibilidad, pero a estas alturas ya no sirve hablar de "posibilidades".

"No nos vamos a contentar con palabras vagas de contenido ambiguo. Ya vale de engaños y promesas sin presupuesto. Necesitamos que esta vez, el tren no pase de largo. Los sorianos, estamos más que hartos. Queremos ver hechos, resultados. No nos dejemos confundir con artimañas dilatorias", ha advertido.

Además ha resaltado que si las pequeñas empresas que componen el entramado económico de la provincia funcionan con esta fiscalidad diferenciada, funcionará también el empleo, y los jóvenes podrán trabajar y vivir en la provincia "y con seguridad atraerán emprendedores".

El manifiesto ha apuntado también que la Unión Europea ha abierto una esperanza a la provincia, por la que los sorianos lucharán para que "se haga efectiva".

"El Gobierno de España no nos puede ignorar, ya no existe la coartada de que Europa no permite fiscalidad diferenciada, y exigimos a nuestros políticos que luchéis por la aplicación ya de estas medidas", han urgido.

También ha exigido a la Junta de Castilla y León que, de igual manera que hace Castilla-La Mancha, aplique a Soria una fiscalidad autonómica diferenciada.

"Estamos en la UCI y urgen medidas inmediatas y la ayuda de todos los que estáis en el poder y tenéis competencias. Esta vez no nos van a parar, porque Soria no puede esperar más y el Gobierno de España ya no tiene excusas que valgan y si Pedro Sánchez quiere, es posible", han resaltado.

Por último, se ha denunciado que los sorianos están "aburridos" de oír hablar de reto demográfico y de no ver ninguna medida de altura y han pedido pasar de una vez por todas de las palabras a los hechos, porque "Soria y los sorianos ¡también existimos! ¡No somos ciudadanos de segunda! ¡Ayúdennos a vivir!", ha concluido el manifiesto.